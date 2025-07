Technologie combinerenmet businesskennis

Fortes is het afgelopen jaar sterk gegroeid. Met de recente overnames van het Deense ProjectFlow en het Nederlandse Fortes heeft Qics haar port­folio uitgebreid op het gebied van project- en portfoliomanagement. Begin 2025 is, onder de nieuwe naam Fortes, het Duitse PSA-software-bedrijf QuoTec overgenomen. Plasier: “We willen onze oplossingen op de internationale markt introduceren en tegelijk slagkracht hebben om ons productaanbod uit te breiden als vooraanstaande best-of-breed speler. Dat willen we enerzijds realiseren door organische groei en anderzijds door overnames.”

Fortes biedt softwareoplossingen voor strategieontwikkeling, project- en portfoliomanagement en professional services automation voor de accountancy, ondernemingen, overheidsinstellingen, consultancy- en techbedrijven. Eddy Plasier: “We kunnen organisaties van begin tot eind ondersteunen bij hun projecten. Dus niet alleen bij het uitvoeren van een project maar ook bij de strategievorming, het inschatten van de kosten en baten, de resources inplannen, de voortgang bewaken en bij de facturatie en evaluatie.” Accountantskantoren krijgen hiermee beter inzicht in de tijdsbesteding aan factureerbare en interne projecten, kunnen inefficiënties sneller opsporen en de uitvoering verbeteren. Helder inzicht zorgt er bovendien voor dat kantoren projecten slimmer kunnen plannen en bepalen of er voldoende capaciteit is voor nieuwe opdrachten.

Kantoren veel breder helpen

Met projectmanagementoplossingen kan de ontwikkelaar kantoren nu veel meer bieden dan alleen planning, urenregistratie en facturatie in Fortes Milestones. “Wij willen kantoren helpen om onder druk van budgetten, toenemende wet- en regelgeving en schaarse capaciteit projecten zo goed en zo rendabel mogelijk op te leveren. Het gaat veel meer om operational excellence, minder schuiven met medewerkers en tijdig informeren als budgetten worden overschreden. Dat is waaraan we met onze producten willen bijdragen”, legt Plasier uit. De uitbreiding met de projectmanagementtools is Fortes’ antwoord op de uitdagingen waarmee de accountancy op dit moment kampt, maar komt ook tegemoet aan de consolidatieslag in de sector. Plasier: “Kantoren hebben als gevolg van fusies en overnames te maken met bijvoorbeeld rebranding- en integratieprojecten. Onze softwareoplossingen helpen van strategie tot en met uitvoering. Dus van de ideeën kanaliseren, de strategievorming, de impact bepalen en resources inzetten. We kunnen kantoren veel breder helpen omdat we software leveren voor het hele proces.”

Fortes Milestones is ontworpen om het volledige proces van opdracht tot factuur te stroomlijnen, met als doel tijdsbesparing, foutreductie en beter inzicht in capaciteit en budgetten. “Daarmee komen we tegemoet aan de vraag met geavanceerde data-analyse accountants in staat te stellen nauwkeurigere prognoses te leveren, risicobeheer te verbeteren en bedrijfsadvies op maat te bieden”, vertelt Plasier. “De klant ziet het opstellen van bijvoorbeeld de jaarrekening steeds meer als bulkproduct, waaraan een vaste prijs hangt. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uur de accountant eraan werkt. Wil je dat als kantoor kunnen leveren, dan moet je het hele proces goed automatiseren zodat actuele data altijd inzichtelijk zijn.

Kantoor van de toekomst

De grotere werkdruk op accountantskantoren versnelt de vraag naar technologische toepassingen. Plasier: “We werken in een soort snelkookpan om de integratie van software tot stand te brengen. Met onze tools kunnen kantoren interne processen standaardiseren en vereenvoudigen en daarvan profiteren uiteindelijk ook de ondernemers.” Volgens hem is dat meer dan een softwarepakket naar binnenschuiven. “We zien dat de vraag van accountantskantoren verandert. Vroeger hadden ze specifieke softwarewensen en wat het pakket zou moeten kunnen. Nu vragen kantoren ons hoe we met onze ervaring interne processen het beste kunnen automatiseren. Ze zoeken houvast en best practices. We hebben niet langer een ondersteunende rol maar worden geacht verder te kijken en te adviseren. Dat gaat van de onboarding van klanten tot en met de facturatie en van gegevens uitwisselen tot en met adviesrapportages. Ze verwachten niet alleen kant-en-klare software-oplossingen, maar ook hoe je dat integreert en organiseert in het kantoor.”

Fortes wil altijd een stapje voor lopen. Niet alleen in de software maar ook in de manier van werken. “We hebben inmiddels zoveel ervaring met automatisering in de accountancy en andere sectoren, dat we goed kunnen aangeven hoe volwassen het softwarelandschap is. Zit een kantoor op niveau twee van het maturitymodel dan kunnen we niet alleen laten zien dat het beter kan, maar we kunnen ook inzichtelijk maken wat er moet gebeuren om niveau vijf te bereiken.” Waar Fortes meedenkt met de klant, kan het softwarebedrijf ook niet zonder feedback. “Het is een wisselwerking. Zo kunnen we onze producten verbeteren en processen verder aanscherpen. Eigenlijk zijn we altijd op zoek naar klanten en leveranciers die willen meepraten over het kantoor van de toekomst. Laten we technologie combineren met businesskennis en er gezamenlijk iets moois van maken. Dus wil je meedenken? Wij luisteren graag”, besluit Plasier enthousiast.

Tekst: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in juli 2025. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2025-ict-en-kengetallen