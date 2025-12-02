AFAS en Lefebvre Sdu maken juridische kennis toegankelijk voor iedereen op de werkvloer

AFAS Software en Lefebvre Sdu gaan samenwerken om juridische kennis toegankelijker te maken voor zowel professionals als medewerkers die minder vaak met juridisch werk te maken hebben. Via de software van AFAS kunnen gebruikers straks rechtstreeks vragen stellen over wetten, regels of fiscale onderwerpen. Informatie is daarmee beschikbaar op de plek waar medewerkers werken, zonder extra inlog of aanvullende systemen.

Complexe vraagstukken

In de praktijk betekent dit dat medewerkers direct antwoord kunnen krijgen op complexe vraagstukken. Een HR-medewerker kan bijvoorbeeld in Jonas vragen: “Hoe werkt de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?” waarna automatisch de relevante juridische informatie wordt teruggekoppeld. Ook een financieel medewerker die twijfelt over de fiscale behandeling van een leaseauto kan binnen dezelfde omgeving direct de juiste fiscale uitleg opvragen. Zo wordt zoeken vervangen door begrijpen en wordt expertise direct geïntegreerd in het werkproces.

Volgens Bas van der Veldt, CEO van AFAS Software, sluit de samenwerking perfect aan bij de behoefte op de werkvloer: “Veel professionals besteden relatief veel tijd aan het opzoeken van informatie of het controleren van regels. Als kennis direct beschikbaar is, levert dat tijd op en vergroot het het vertrouwen in het proces.”

Door de samenwerking brengen beide organisaties hun specifieke expertise samen: Lefebvre Sdu met diepgaande juridische en fiscale kennis, en AFAS met software die bedrijfsprocessen ondersteunt. Het gezamenlijke doel is om wet- en regelgeving begrijpelijker te maken voor medewerkers in uiteenlopende functies, van accountants tot HR-professionals. Dat draagt bij aan meer duidelijkheid in het werkproces en ondersteunt zorgvuldige besluitvorming.

Minder zoeken, meer begrijpen

De AI-technologie van Lefebvre Sdu (GenIA-L), gericht op juridische en fiscale vragen, wordt geïntegreerd in Jonas, de AI-Assistent van AFAS Software. Jonas vormt het aanspreekpunt binnen de AFAS-omgeving. Wanneer een gebruiker een vraag stelt, raadpleegt Jonas op de achtergrond GenIA-L om relevante en actuele informatie op te halen.

Zo ontstaat een tweerichtingsverbinding tussen twee AI-assistenten: Jonas, die medewerkers ondersteunt binnen hun dagelijkse processen, en GenIA-L, dat betrouwbare juridische en fiscale inhoud aanlevert. Deze combinatie helpt medewerkers snel en duidelijk antwoord te krijgen op vragen die in hun werkpraktijk ontstaan.

In de praktijk betekent dit dat medewerkers direct antwoord kunnen krijgen op complexe vraagstukken. Volgens Geert-Jan van der Snoek, CEO van Lefebvre Sdu, is dit een belangrijke stap: “Wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Wij willen dat professionals en niet-juridische medewerkers snel en zonder omwegen de juiste kennis kunnen vinden, precies op het moment dat ze die nodig hebben. Door die kennis onderdeel te maken van het werkproces, maken we informatie toegankelijker en begrijpelijker. Zo helpen we mensen met meer vertrouwen en efficiënter hun werk te doen.”

Slimmer werken, meer tijd voor mensen

Lefebvre Sdu ziet deze samenwerking als het begin van een nieuwe manier van werken, die zij embedded intelligence noemen: juridische kennis die vanzelf meeloopt in het werkproces. “We bewegen naar een toekomst waarin kennis niet langer een naslagwerk is, maar een vanzelfsprekend onderdeel van het werkproces, voor iedereen toegankelijk”, zegt Van der Snoek.