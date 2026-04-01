Hoe krijg je écht grip op versnipperde data uit verschillende applicaties?

Versnipperde data, verschillende applicaties en een veelvoud aan koppelingen: het is voor veel accountantskantoren dagelijkse realiteit.

Waardevolle tijd gaat verloren aan handmatige handelingen, controles en herstelwerk. Het gebrek aan samenhang is groot. Hoe zorg je ervoor dat digitalisering niet leidt tot méér complexiteit, maar juist tot grip, overzicht en schaalbaarheid? In dit blog lees je hoe je versnippering doorbreekt en bouwt aan een digitaal fundament dat wél werkt is voor jouw accountantskantoor.

Toenemende druk op het accountantskantoor

De meeste partners hoeven niet lang na te denken over hun grootste uitdaging. Mensen. 59% van de Nederlandse accountantskantoren kampt met een personeelstekort. Slechts 3,4% zegt voldoende nieuw personeel te vinden. Tegelijkertijd groeit de vraag naar advies: 71% van de kantoren past werkprocessen aan door die toenemende adviesrol.

Dat schuurt.

Want terwijl klanten meer strategische begeleiding verwachten, zit een groot deel van de capaciteit nog vast in handmatige werkzaamheden, versnipperde data en controles achteraf. Excel-bestanden blijven rondgaan. Dossiers staan verspreid over verschillende systemen. Iedereen heeft zijn eigen manier van werken.

Dat is geen gebrek aan ambitie. Het is een gebrek aan samenhang.

Groeien zonder chaos

Digitalisering staat bij 76% van de kantoren bovenaan de agenda. Maar digitaliseren is iets anders dan structureren. 73% van de Europese MKB’s werkt met meerdere tools voor hun financiële administratie. 42% van de kantoren is ontevreden over de integratiemogelijkheden van hun huidige software. En 45% veranderde het afgelopen jaar van boekhoudpakket, vooral vanwege betere functionaliteiten en koppelingen.

Dat zegt iets. Veel kantoren voelen dat het anders moet. Ze investeren in nieuwe oplossingen. Maar zonder duidelijke visie op samenhang ontstaat er iets anders: complexiteit. Meer tools. Meer koppelingen. Meer uitzonderingen.

Groeien zonder structuur leidt tot chaos. Groeien met structuur leidt tot schaalbaarheid.

De vraag is dus niet óf je digitaliseert. De vraag is: hoe volwassen is jouw digitale fundament?

Van versnippering naar connected accounting

Digitale transformatie begint niet met automatisering. Het begint met overzicht. Een duidelijk plan en beleid voeren. Connected accounting draait om één bron van waarheid. Data die niet verspreid zit over systemen, maar samenkomt op één platform. Niet meer handmatig gegevens overnemen. Geen verschillende versies van hetzelfde dossier. Geen discussie over welke cijfers leidend zijn.

Zonder connectie geen standaardisatie. Zonder standaardisatie geen automatisering. In de praktijk zie je vaak dit patroon: een kantoor wil efficiënter werken en start met automatiseren. Maar als de onderliggende processen verschillen per team of vestiging, automatiseer je vooral inefficiëntie. De eerste stap is dus verbinden. Daarna volgt standaardiseren. Pas dan wordt automatiseren echt krachtig. Dat is geen IT-project. Dat is een strategische keuze over hoe je als kantoor wilt werken.

De vijf fasen van digitale volwassenheid

Digitale transformatie verloopt zelden in één grote sprong. Het is iets waar je gaandeweg in groeit. De fasen toegelicht:

De eerste fase is ‘connecteren’. Werken met verschillende tools zonder integratie leidt tot dubbele invoer en beperkt inzicht. Zodra data samenkomt, ontstaat overzicht.

De tweede stap is standaardiseren. Iedereen werkt volgens dezelfde templates, workflows en controles. Dat verhoogt kwaliteit en maakt output voorspelbaar.

In de derde fase – automatiseren – verdwijnen repetitieve handelingen naar de achtergrond. Reconciliaties, controles en rapportages worden deels automatisch gegenereerd. Dat levert tijd op. Minder fouten ook.

Optimaliseren is stap vier. Dan kijk je niet alleen naar processen, maar naar prestaties. Waar wordt veel tijd verspild? Waar ontstaan knelpunten? Je stuurt actief bij op basis van data.

En uiteindelijk kom je bij adviseren, de vijfde stap. Niet als losse dienst, maar als logisch gevolg van grip op je cijfers en processen. Je hebt realtime inzicht, kunt vergelijken met benchmarks en voert gesprekken die verder gaan dan compliance.

Door al deze fasen heen loopt één constante: communicatie. Intern tussen teams. Extern met klanten. Want zelfs het beste advies verliest waarde als het niet begrepen wordt.

Wat dit in de praktijk betekent

In gesprekken met kantoren hoor je vaak hetzelfde beginpunt. Veel handmatig werk. Data in verschillende systemen. Geen uniforme werkwijze. Het voelt alsof je een fabriek runt die cijfers produceert, maar met te veel losse schakels.

Wecountancy maakte recent deze omslag, omschreef het treffend: “We dachten dat we efficiënt werkten, tot we zagen hoeveel tijd we eigenlijk kwijt waren aan overdracht, controles en herstelwerk.” Door data te centraliseren en workflows te standaardiseren, ontstond rust. Dossiers waren inzichtelijk. Controles werden uniform uitgevoerd. Rapportages kwamen sneller beschikbaar. Het effect? Minder vragen achteraf. Minder correcties. Meer tijd voor gesprekken met ondernemers. En dat is precies waar de verschuiving zit. Klanten betalen niet langer voor cijfers uit het verleden. Ze verwachten inzicht, richting en scenario’s. Dat kan alleen als je interne basis klopt.

De markt beweegt. De vraag is of jouw kantoor meebeweegt of blijft optimaliseren binnen een versnipperde structuur.

Bouwen aan rust

Misschien herken je jezelf in de eerste fase. Veel tools, weinig overzicht. Of in de tweede: iedereen werkt anders, maar het draait wel. Misschien automatiseer je al delen van je proces, maar ontbreekt het aan stuurinformatie. Of voer je al adviesgesprekken, maar mis je realtime data om echt scherp te adviseren. Er is geen goed of fout stadium. Wel een volgende stap.

Digitale volwassenheid gaat niet over technologie op zich. Het gaat over wendbaarheid. Over schaalbaarheid zonder dat de organisatie kraakt. Over het aantrekken en behouden van talent dat liever analyseert dan handmatig controleert. De kantoren die nu investeren in samenhang, bouwen aan rust. En vanuit rust kun je groeien.

De volgende 5 stappen

Digitale transformatie hoeft geen sprong in het diepe te zijn. Het kan een gestructureerd groeipad zijn. In de whitepaper Groeien zonder chaos: uw digitale transformatiegids in 5 fasen wordt dit pad concreet uitgewerkt. Je ontdekt:

Hoe de maturiteitscurve eruitziet

Welke kenmerken bij elke fase horen

Wat de voornaamste uitdagingen zijn

En hoe je gericht de volgende stap zet

Geen theoretisch verhaal, maar een praktische gids gebaseerd op marktdata en ervaringen van kantoren die je voorgingen. Wil je weten waar jouw kantoor staat – en wat logisch de volgende stap is?

