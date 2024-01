Gevaarlijk rijgedrag leidt vaker tot aansprakelijkheid

Het aantal ongevallen in het verkeer neemt toe, meldt schadeverzekeraar DAS. Gevaarlijk rijgedrag is hierbij de hoofdoorzaak. DAS ziet dat rechters automobilisten steeds vaker aansprakelijk stellen.

Bij DAS steeg het aantal meldingen van verkeersongevallen zonder letsel met 4 procent in 2023, vergeleken met 2022. Volgens DAS ligt de oorzaak bij het steeds drukker wordende verkeer. Een andere belangrijke oorzaak is dat bestuurders steeds vaker gevaarlijk, riskant en agressief rijgedrag vertonen. Het gaat hierbij onder meer om telefoongebruik en te snel rijden of onnodig de bocht afsnijden, bumperkleven, rijden in verboden rijrichting, het negeren van een doorgetrokken streep of verdrijvingsvlak en rijden onder invloed van alcohol, drugs of lachgas.

De meeste mensen weten wel dat onverantwoord rijgedrag een boete of andere strafrechtelijke gevolgen kan hebben, maar vaak wordt niet beseft dat gevaarlijk, riskant of agressief rijgedrag ook gevolgen kan hebben voor het aandeel eigen schuld en aansprakelijkheid als je betrokken raakt bij een verkeersongeval. DAS ziet dat rechters hier steeds meer rekening mee houden. Als dit gevaarlijke rijgedrag met overtuigend bewijsmateriaal is aangetoond, dan zijn rechters steeds vaker geneigd de bewijslast om te draaien. Met andere woorden: leg maar uit dat het ongeval ook gebeurd zou zijn als je niet op je telefoon zat te kijken of te hard had gereden. Dit blijkt in de praktijk lastig.