Investeren in een vakantiewoning: is het financieel en fiscaal interessant?

Wil je graag zelf extra vermogen opbouwen door middel van de aanschaf en verhuur van een vakantiewoning? Of wil je je klant hierover adviseren? Door een vakantiewoning te verhuren kan je mogelijk een interessant rendement verkrijgen. Dit rendement ligt vaak een hoger wanneer je alleen spaargeld op een spaarrekening zou zetten. Is de aanschaf daadwerkelijk zo interessant? En hoe zit het op fiscaal gebied?

Er hangen een aantal voordelen aan het investeren in een vakantiewoning. Je kunt er in de eerste plaats extra vermogen mee creëren. Hoeveel rendement je genereert, hangt af van hoe vaak je de woning verhuurt. Wanneer je een bezettingsgraad van ongeveer 65% hebt, kun je rekenen op een rendement van 5%, wat een mooi extra inkomen kan zijn. Omdat een vakantiehuisje onder vastgoed valt, kun je de recreatiewoning ook weer doorverkopen. Wanneer je de woning aanschaft in een periode waarin de huizen goed betaalbaar zijn en verkoopt wanneer de prijzen flink gestegen zijn, kun je er aardig wat winst op maken. Het laatste voordeel is dat een eigen vakantiewoning ideaal is voor eigen vakanties. Wil je last minute een weekendje weg, of heb je zin in een weekje vakantie? Dan weet je in ieder geval zeker dat je een plek hebt om naartoe te gaan.

Privé investeren of met een bv?

Als je een vakantiehuisje in Nederland koopt, moet je even opletten hoe dat zit met de belasting. In het geval van een nieuwe vakantiewoning wordt die belast in box 3 van de inkomstenbelasting, waarbij er 21% omzetbelasting (btw) van toepassing is, maar soms kun je dat bedrag terugkrijgen van de Belastingdienst. Dat hangt af van hoe je het huisje gebruikt: alleen zelf gebruiken, helemaal verhuren, of een mix van beide. Koop je vastgoed met je BV, dan betaal je vennootschapsbelasting over de winst. Je wordt dus niet in box 1 of 3 belast. Dat kan voordelig zijn omdat de belasting op winstuitkeringen (dividend) meestal lager is dan de inkomstenbelasting in box 1. Je mag ook kosten aftrekken, zoals voor verbouwen en beheren. Dit zal je belastbaar inkomen verlagen. Je moet de winst bij de verkoop van het pand of huurinkomsten wel aangeven. En let op: als er iets misgaat, kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. De voor- en nadelen van vastgoed in je BV hangen echt af van je eigen situatie.

Eigen inbreng of hypotheek?

Om je vakantiewoning te financieren, moet je minimaal 30% van de investering zelf inbrengen. Je hebt dus iets van eigen spaargeld nodig om een vakantiehuisje aan te schaffen. Weet dat je met een speciale hypotheek tot wel 70% van het pand kunt financieren? Op deze manier hoef je in eerste instantie zelf minder in te leggen en dat kan het aantrekkelijker en toegankelijker maken.

De nadelen en risico’s van een vakantiewoning

Helaas kan het investeren in een vakantiehuis niet alleen bestaan uit voordelen. Er hangen mogelijk ook een aantal nadelen en risico’s aan. Een van die nadelen is dat je, indien je kiest voor een woning op een vakantiepark, je ook moet betalen om de faciliteiten te mogen gebruiken. Hier hangt echter ook weer een voordeel aan: je kunt hogere huur vragen, omdat je ook betere faciliteiten vanuit het park aanbiedt. Een ander risico is dat je altijd rekening moet houden met onderhoudskosten, energiekosten en verzekeringen. Daarom zul je jaarlijks moeten bekijken wat je precies uitgeeft en hoe hoog de huur moet zijn om dit te bekostigen, maar ook om er een leuk rendement aan over te houden. Het laatste risico heeft vooral te maken met te weinig onderzoek doen. Het kan namelijk zo zijn dat je investering minder oplevert, omdat de locatie niet zo in trek is bij toeristen. Het is dus belangrijk om van tevoren te onderzoeken of de gekozen locatie wel interessant is, voordat je daar een vakantiewoning neerzet of koopt. Deze risico’s zijn dus in principe of te voorkomen, of makkelijk mee om te gaan door je huurprijs erop aan te passen, waardoor de nadelen dus niet opwegen tegen de voordelen.