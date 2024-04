FIU publiceert nieuwe witwastypologieën

FIU-Nederland heeft nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op de eigen website. Een witwastypologie is een beschrijving van kenmerken die op basis van ervaring duiden op witwassen.

Het onderkennen en vermelden van typologieën in opsporingsdossiers kan relevant zijn voor de vervolging en het onderbouwen van bewijsmiddelen, licht de FIU zelf toe. Ook geven de typologieën handvatten voor de invulling van de subjectieve indicator voor de Wwft-meldplichtigen.

Nieuwe typologieën

De nieuwe typologieën zijn ontwikkeld door FIU-Nederland in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie en FIOD/AMLC. Op basis van Nederlandse witwasjurisprudentie zijn typologieën vastgesteld in het kader van buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. De lijst kan periodiek worden aangevuld met nieuwe typologieën aan de hand van ervaringen in de preventie en bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme.

Over het proces van totstandkoming lees je hier meer.

De nieuwe witwastypologieën zijn hier te vinden.