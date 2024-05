Kabinet presenteert afbouwregeling kortingen motorrijtuigenbelasting voor emissievrije auto’s

Het demissionaire kabinet heeft bekendgemaakt hoe het de tariefkorting voor emissievrije personenauto’s in de motorrijtuigenbelasting vanaf 2025 wil gaan afbouwen. Eerst zou de korting in 2026 vervallen; dat plan is nu vervangen door een afbouwregeling die loopt tot 2031.

Er komt een nieuwe tariefkorting van 40 procent tussen 2026 en 2028, 35 procent in 2029 en 30 procent in 2030. De tariefkorting geldt zowel voor het rijksdeel van de mrb als voor de provinciale opcenten en loopt na 2030 af. In 2024 en 2025 blijft de korting gelijk aan wat was afgesproken in het Klimaatakkoord.

Alleen personenauto’s

De hoogte van de tariefkorting wordt in 2027 geëvalueerd. De nieuwe korting is mogelijk doordat onder meer de middelen voor de subsidie van tweedehands emissievrije personenauto’s uit de SEPP-regeling na 2024 worden benut. De nieuwe tariefkorting geldt alleen voor emissievrije personenauto’s. Voor de andere voertuigcategorieën, zoals bestelauto’s en hybride plug-ins, vervalt de korting na 2025.

Aanschaf aantrekkelijk houden

Emissievrije voertuigen zijn nu nog vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting; volgend jaar geldt een vrijstelling van 75%. De korting zou per 2026 worden afgeschaft, maar met de nieuwe afbouwregeling wil het kabinet tot een vergelijkbare belasting komen voor elektrische personenauto’s en benzine-personenauto’s. ‘Deze maatregel maakt de aanschaf van zowel nieuwe als tweedehands elektrische

personenauto’s voor veel mensen aantrekkelijker. De ingroei van volledig elektrische personenauto’s in het wagenpark is belangrijk om de klimaatdoelen te halen’, aldus het ministerie van Infrastructuur en waterstaat.