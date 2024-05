Veel meer ondernemers vragen schuldhulp

Vorig jaar hebben 62% meer ondernemers met geldzorgen aangeklopt bij schuldhulpverleners dan in 2022, meldt branchevereniging NVVK. Die had de stijging al zien aankomen in verband met het terugbetalen van coronaschulden.

Vorig jaar werden 5.578 ondernemers geholpen, tegen 3.447 in 2022. ‘Deze stijging werd verwacht, onder meer als gevolg van de nasleep van corona. Naarmate in de loop van vorig jaar duidelijk werd dat de Belastingdienst in het najaar van 2023 uitgestelde vorderingen echt zou gaan innen, beseften ondernemers dat ze in actie moesten komen.’ De ondernemers hadden gemiddeld een schuld van 72.244 euro (74.000 in 2022). De NVVK verwacht dat de stijging in hulpvraag van ondernemers dit jaar doorzet.

In totaal meldden zich bijna 80.000 mensen bij leden van de NVVK, 5% meer dan het jaar ervoor. Onder hen is een toenemend aantal mensen met een middeninkomen. Inmiddels is 46% van de hulpvragers iemand met een midden- of hoger inkomen.