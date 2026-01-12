Mediabedrijf Audax hoeft van fiscus 80% coronaschulden niet af te lossen

De Belastingdienst en het UWV hebben met kortingen op coronaschulden Audax een handje geholpen met het vinden van een koper voor het verlieslijdende familiebedrijf.

Audax geeft tijdschriften uit en is ook eigenaar van de Bruna-boekhandels. Het familiebedrijf schrijft door de voortgaande digitalisering al jaren rode cijfers en zocht de afgelopen drie jaar naar een koper. In 2023 werd al gestopt met de AKO-keten. Om de kansen op een overname te vergroten, zijn de Belastingdienst en het UWV akkoord gegaan met een regeling over de terugbetaling van coronaschulden. Dat heeft effect gehad, want er is een deal gesloten met een investeerder.

Het FD haalt de informatie over de overname uit het onlangs gedeponeerde jaarverslag over 2024. De verkoop zou op korte termijn worden afgerond. Door het kwijtschelden van coronaschulden en reorganisaties verwacht Audax over 2025 weer quitte te spelen.

Schuld meer dan 40 miljoen

Zoals veel bedrijven vroeg het concern in coronatijd NOW-steun en uitstel van belasting aan. Dat leidde tot een schuld van ruim € 32 miljoen bij de Belastingdienst en € 11 miljoen bij het UWV. In 2022 was volgens het dagblad al duidelijk dat het bedrijf niet in staat zou zijn deze schulden terug te betalen. In 2024 leed Audax nog een verlies van ruim € 11 miljoen. Het eigen vermogen belandde € 29 miljoen in de min.

Koper betaalt de rest

Audax zinde al vier jaar op schuldvermindering via maatwerkafspraken en wist dat afgelopen zomer voor elkaar te krijgen met de Belastingdienst en in november met het UWV (ondanks een dreigende rechtszaak). Aan de fiscus betaalt het bedrijf nu € 1,7 miljoen, het UWV ontvangt € 6,7 miljoen aan de Belastingdienst, samen 20% van de totale schuld. De nieuwe eigenaar betaalt volgens het FD de rest.