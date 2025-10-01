‘Accountant moet ondernemer met coronaschuld beter helpen’

Het aflossen van coronaschulden verloopt traag: driekwart is er nog mee bezig. IMK vindt dat de accountant wat meer in actie moet komen klanten een gesprek met de fiscus moet aanbevelen.

Van de 400.206 ondernemers die nog geld moeten terugbetalen aan de fiscus, heeft inmiddels 27% de schuld volledig afgelost, blijkt uit cijfers van de Belastingdienst. Van de resterende 73% heeft 12% een betalingsachterstand. Marike Boersen, advocaat ondernemingsrecht en partner bij Nysingh, schrikt daarvan. “Het is enorm stressvol voor ondernemers. De mensen die ik aan tafel heb, zijn erg emotioneel dat ze schulden hebben, en ook dat ze zien dat ze deze niet opgelost krijgen zonder gedeeltelijke kwijtschelding.”

Krap in de liquiditeit

Kwijtschelding is mogelijk als ondernemers kunnen aantonen dat ze de lopende verplichtingen kunnen nakomen. “Je moet daarnaast cijfers overleggen waaruit blijkt dat je bedrijf nog levensvatbaar is. De ondernemers die wij helpen, kunnen bijvoorbeeld wel aan de lopende verplichtingen voldoen, maar ze zitten krap in hun liquiditeit. Ze moeten iedere euro omdraaien. En als het zo doorgaat, kunnen ze niet meer voldoen aan die verplichte betalingen.”

Boersen denkt niet dat het een kwestie is van niet willen. “Geloof mij: als ondernemers de betalingsregeling bijzonder uitstel corona kunnen betalen, dan doen ze dat.” Maar op dit moment betalen 3.060 ondernemers niets terug. “Wanneer de Belastingdienst besluit tot invordering over te gaan, kan er na een dwangbevel beslag worden gelegd op bijvoorbeeld een eigen pand, auto’s, voorraden of machines, als er überhaupt activa zijn waar beslag op kan worden gelegd.” Volgens Boersen zou de Belastingdienst proactiever moeten reageren bij deze groep ondernemers en tijdiger moeten ingrijpen.

Vooral horeca in de problemen

De meeste schulden zitten bij het mkb: ruim € 2,2 miljard, verdeeld over 59.279 ondernemers. Boersen ziet vooral veel horecaondernemers, met gemiddeld zo’n tien vestigingen. “Het is een sectorprobleem, ze hebben allemaal dezelfde problematiek. Het is ook nu een lastige tijd voor de horeca, waardoor ze geen vet op de botten kunnen kweken om aan de verplichtingen te voldoen. Ze moeten creatief zijn, ze werken bijvoorbeeld met meerdere shifts op een avond voor meer omzet, doen mee aan Groupon-acties of proberen schaalgrootte te creëren.”

‘Accountant moet niet op strepen staan’

Michiel Hordijk van IMK Instituut voor Ondernemers geeft aan dat 107.000 bedrijven nog in een regeling zitten. “Zo’n 30% van die groep heeft het zwaar of loopt achter met het aflossen van de coronaschuld. Dat is nogal wat: bijna 10% van het mkb met personeel.” Hordijk ziet nog wel een verbeterpunt en wijst daarbij naar de accountant: “Ik zie dat veel accountants het lastig vinden hun klant, de ondernemer, te adviseren om met de Belastingdienst in gesprek te gaan. Om op die manier te onderzoeken of er iets kan worden georganiseerd zodat het aflossen voor de ondernemer iets eenvoudiger wordt en het bedrijf deze periode kan overleven.”

Is er onvoldoende cashflow, dan moet er naar een alternatief gezocht worden. “Tegen accountants zeg ik: ga niet op de stoel van de Belastingdienst zitten, maar help de ondernemer de juiste instanties te vinden wanneer aflossen even niet gaat. Op die manier heb je een goede samenwerking. Sta niet al te veel op de strepen, roep niet te snel: je moet de belasting betalen.”

