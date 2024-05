Kabinetsplannen: zegen voor Nederland of ramp voor het land

Zoals verwacht is er zeer uiteenlopend gereageerd op het Hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. Al naar gelang de bril die je opzet staat Nederland een gouden toekomst dan wel een rampscenario te wachten.

Werkgevers blij

Werkgevers zijn blij met de plannen van het nieuwe kabinet. Ondernemerslobby VNO-NCW ziet ‘positieve uitgangspunten’ voor het bedrijfsleven, zoals allerhande belastingmeevallers en het terugdraaien van de hogere CO2-heffing die door het vorige kabinet was aangekondigd. De werkgeversorganisaties zijn ook te spreken over de ‘degelijke budgettaire spelregels’ in het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Zo schrapt het nieuwe kabinet de extra belasting op de inkoop van eigen aandelen, en de versobering van de winstvrijstelling voor het midden- en kleinbedrijf. Ook de verhoging van de belasting op dividenden en aandelenwinsten in box 2 is van de baan, net als de door het vorige kabinet aangekondigde verhoging van de CO2-heffing en energiebelasting. Goed nieuws, vinden VNO-NCW en MKB Nederland, want bovenstaande maatregelen zouden ‘schadelijk zijn geweest voor het ondernemings- en investeringsklimaat’.

Wel maken zij zich zorgen over de verhoging van de btw voor logies van 9 naar 21 procent, waar hotels, pensions en andere vakantieverblijven mee te maken krijgen. Ook de hogere btw op cultuur – met uitzondering van ‘bioscopen en dagrecreatie’, aldus het hoofdlijnenakkoord – baart VNO-NCW en MKB Nederland zorgen. Evenmin enthousiast is de ondernemerslobby over ‘het feit dat er niets lijkt te gebeuren aan de bankenbelasting en de versobering van de 30 procent-regeling voor kenniswerkers’. Een ander teer punt is dat het nieuwe kabinet het Nationaal Groeifonds opdoekt. Dit investeringsfonds van de overheid moest de innovatie aanjagen, en zo het Nederlandse verdienvermogen versterken.

Belastingadviseurs positief

Het Register Belastingadviseurs (RB) is positief dat het sterk wordt aangemoedigd en het uitgangspunt wordt gehanteerd dat meer werken moet lonen door lastenverlichting op arbeid en verlaging van de marginale belastingdruk. Het Hoofdlijnenakkoord bevat een maatregel om het belastingtarief voor directeuren en grootaandeelhouders in box 2 terug te brengen van 33 naar 31 procent en de verlaging van de mkb-winstvrijstelling ongedaan te maken. Hiervoor heeft de RB al eerder gepleit. Ook de expliciete wens om voor kleine ondernemers de administratieve regeldruk te verlagen ziet de RB terug in de plannen.

Belangrijk voor de beroepsorganisatie van belastingadviseurs is de verdere uitwerking van het box 3-dossier. Het Hoofdlijnenakkoord zegt daarover dat er 100 miljoen wordt gereserveerd voor het verlagen van het tarief in box 3. Het RB bepleit een integrale benadering van dit belangrijke dossier waarbij de acute en structurele problemen met voorrang worden behandeld.

Vakbonden woest

De vakbonden zijn juist ontzet over de ‘onzalige plannen’ en maken zich op voor ‘een keiharde strijd’. De grootste vakbond FNV stelt ‘met open mond’ het hoofdlijnenakkoord te hebben gelezen. ‘Lastenverlichting voor het bedrijfsleven en vermogenden, gewone mensen zijn de pineut’, aldus de bond. FNV en CNV zijn onder meer boos over het voornemen om de nullijn voor ambtenaren in te voeren en om in de sociale zekerheid te snoeien, zoals op de duur van de werkloosheidsuitkering WW. Het CNV zegt te zijn geschrokken van de bezuinigingen die het aankomende kabinet wil doorvoeren. Volgens de vakbond is bestaanszekerheid een ‘holle frase’ gebleken voor de formerende partijen, terwijl ze daar de verkiezingen mee wonnen.

Timmermans sceptisch

Oppositieleider Timmermans noemt het akkoord rampzalig voor Nederland. ‘De verhoging van het minimumloon gaat niet door, de WW wordt bekort, ambtenaren komen op de nullijn, koopkrachtverlichting wordt gefinancierd met maatregelen die ten koste gaan van de bestaanszekerheid’, aldus de PvdA-politicus. Bovendien vindt hij de plannen op financieel drijfzand gebaseerd. De halvering van de eigen bijdrage in de zorg – iets anders dan de afschaffing die Wilders had beloofd, aldus Timmermans – vindt pas in 2027 plaats. ‘Het zou me verbazen als dit nieuwe kabinet er dan nog zit. Ik denk niet dat deze wankele constructie het lang zal uithouden.’

Oppositie: financieel drijfzand

Ook de andere oppositiepartijen zijn vernietigend in hun oordeel. D66-leider Rob Jetten vindt het ’een akkoord vol met luchtkastelen gebouwd op financieel drijfzand’, de SP waarschuwt dat deze regering er alleen ’is voor rijk rechts’. ‘Mensen krijgen de kruimels toegeworpen, terwijl de allerrijksten de champagne ontkurken’, aldus voorman Jimmy Dijk. CDA-voorman Henri Bontenbal mist naar eigen zeggen leiderschap om de ’grote problemen’ op te lossen. Zo ontbreekt een lange termijnvisie op de pensioenen, is er geen visie voor het aanpakken van de vergrijzing. Hij ziet vooral een ’hoop ingebakken teleurstelling’ in het akkoord.

VVD buiten de boot

Econoom Arnoud Boot vindt dat de VVD het minst heeft binnengehaald. ‘Het is evident dat in de hele presentatie van het akkoord BBB heeft binnengehaald dat de landbouw en visserij centraal komen te staan en worden ontzien’, zegt Boot op BNR. ‘Pieter Omtzigt, met Nieuw Sociaal Contract, heeft uitgebreide paragrafen over een nieuwe inrichting van het kiesstelsel, een constitutioneel hof en bestaanszekerheid. En de voorgestelde harde ingrepen op het asiel- en migratiebeleid is duidelijk van de PVV. Degene die ontbreekt in het hele verhaal is in wezen de VVD. Die zit het minst duidelijk in dit akkoord.

Automobilist

De automobilist krijgt veel cadeautjes. Zo gaat de maximumsnelheid weer omhoog naar 130 (waar dat kan) en blijven de brandstofaccijnzen nog een jaar bevroren. Ook moeten elektrische automobilisten meebetalen aan de wegenbelasting. Wel blijft de gewichtscorrectie die het demissionaire kabinet ook op het oog had. Bovag-voorzitter Han ten Broeke is tevreden met de uitkomsten op dit gebied. ‘We hebben er hard voor geknokt dat je niet wordt beboet voor het rijden in een schone auto.’ Hij hoopt dat ook elektrische bestelbussen vallen onder de gewichtscorrectie. ‘Dan is het voor de ondernemers die in de zero-emissiezones moeten rijden ook te pruimen.’