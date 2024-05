Nieuwe accountant Euronext wist als complianceofficer bij KPMG van examenfraude

Op de aandeelhoudersvergadering van beursbedrijf Euronext bood de nieuwe accountant, Waldo Bakker van KPMG, excuses aan voor de examenfraude bij zijn kantoor. Hij voegde eraan toe dat hij zelf altijd netjes volgens de regels zijn toetsen heeft gemaakt. Maar als complianceofficer had hij van dichtbij met de kwestie te maken.

Na tien jaar moest accountant EY verplicht plaatsmaken bij Euronext. Woensdag moest de benoeming van de nieuwe accountant KPMG door de aandeelhoudersvergadering worden goedgekeurd. Het was een enigszins spannend moment in wat normaal gesproken een hamerstuk is: KPMG ligt onder vuur door grootschalige examenfraude, waaraan zelfs de hoogste accountant van het bedrijf, Marc Hogeboom, zich schuldig maakte. De nieuw accountant, Waldo Bakker, gepokt en gemazeld in het vak, werkte vaak met Hogeboom samen.

Complianceofficer

Niet alleen als collega-accountant, zo bleek tijdens de aandeelhoudersvergadering, maar ook in een andere hoedanigheid. Nadat de fraude bij KPMG aan het licht was gekomen, vertelde Hogeboom aan de toenmalige complianceofficer dat hij meer wist van de examenfraude binnen KPMG, zo schrijft de PCAOB in zijn onderzoeksverslag. Die complianceofficer deed daar vervolgens niets mee. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Euronext bleek dat die compianceofficer niemand anders was dan Waldo Bakker. Die vertelde de zaal: ‘Dat ik die voormalige complianceofficer ben, beïnvloedt mijn functioneren als accountant in het hier en nu en in de toekomst echter niet.’

Begrip

Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters en voormalig bestuurslid van toezichthouder AFM, stelde kritische vragen aan Bakker en hoorde de excuses van de accountant voor de examenfraude bij KPMG aan. Hij leek niet helemaal overtuigd van de woorden van Bakker. ‘Als u na deze vergadering besluit dat u toch niet de juiste persoon bent, hebben wij daar natuurlijk begrip voor,’ zei Everts.

Boete

De recordboete van 25 miljoen euro voor KPMG van de Amerikaanse toezichthouder heeft geen invloed gehad op de voordracht van Bakker als tekenend accountant. Commissaris en voorzitter van de verantwoordelijke auditcommissie Dick Sluimers zei namelijk deze boete pas na dat besluit was gekomen. Overigens had het niets aan de benoeming veranderd. ‘Want we weten niet wat er uit andere PCAOB-onderzoeken naar examenfraude bij andere accountantskantoren volgt.’ Sluimers zei dat KPMG dit voorjaar wel om opheldering is gevraagd over de beoogd tekenend accountant. Die zou immers vervangen kunnen worden door een collega, mocht hij zelf iets op zijn kerfstok hebben.

Bron: FD