Opnieuw forse veroordeling in Steinhoff-zaak

De regionale rechtbank van Oldenburg heeft een voormalig manager van het meubelconcern Steinhoff veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het ontduiken van meer dan 26 miljoen euro aan belastingen. Het is een nieuwe bladzijde in het boekhoudschandaal van de in Nederland gevestigde voormalige meubelgigant.

Steinhoff, dat een vennootschap naar Nederlands recht was en zijn statutaire hoofdvestiging in Amsterdam had, poetste jarenlang tegenvallers weg met verzonnen orders en een opgeblazen vermogen. Het winkelimperium stortte door de miljardenfraude in. Dirk Schreiber, de voormalig financieel directeur van het Zuid-Afrikaanse conglomeraat, werd in augustus 2023 door de rechtbank in het Duitse Oldenburg veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf vanwege boekhoudovertredingen en hulp bij kredietfraude. In maart kreeg de voormalige topman van het meubelconcern, Markus Jooste, in Zuid-Afrika een boete opgelegd van omgerekend 23,3 miljoen euro. Hij pleegde een dag na het vonnis zelfmoord.

Boete en celstraf

Nu is dus een 65-jarige manager veroordeeld. Van de zes jaar celstraf hoeft hij er echter maar vier jaar uit te zitten. Dat is omdat het proces te lang heeft geduurd. Ook krijgt hij een boete van € 252.000 wegens belastingontduiking (720 maal het dagtarief van € 350). De ex-zaakvoerder werd ervan beschuldigd tussen oktober 2008 en augustus 2012 valse verklaringen te hebben afgelegd bij de fiscus. Dit resulteerde, zo berekende de rechtbank, in een fiscaal verlies van € 6,7 miljoen. De 65-jarige had bekend dat hij opzettelijk de balanswaarden had vervalst, maar dat hij de impact op de belasting niet had gerealiseerd.

Bij de straf werd ook rekening gehouden met twee eerdere veroordelingen van de zakenman in verband met particuliere belastingontduiking van € 2,9 miljoen en onjuistheden in balansen. Deze eerdere straffen werden door het huidige vonnis nietig verklaard.