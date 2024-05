In de podcast AV on Air duiken Jan Wietsma en Anja van Hout dit keer in de thema’s diversiteit en inclusie. Nicole Steins van Newtone en Maarten van Duijn van Actan adviseurs en accountants vertellen in deze nieuwste aflevering van AV on Air hoe ze binnen hun organisaties omgaan met deze belangrijke onderwerpen.

Diversiteit betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Nicole Steins en Maarten van Duijn benadrukken dat diversiteit niet alleen om het erkennen van verschillen gaat, maar ook om inclusie, het creëren van een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en actief kan deelnemen. Organisaties moeten niet alleen divers zijn, maar ook inclusief. “Iedereen, ongeacht achtergrond of geslacht, moet dezelfde kansen krijgt op succes en groei binnen het bedrijf”.

Uitdagingen op de werkvloer

Een van de onderwerpen die in podcast voorbij komt, is de praktische uitvoering van diversiteitsbeleid. Zowel Nicole Steins als Maarten van Duijn erkennen dat hoewel er binnen hun organisaties vooruitgang is geboekt, er nog steeds uitdagingen zijn. Zoals onbewuste vooroordelen die kunnen doorwerken in wervings- en promotieprocessen. In de podcast gaan ze ook in op de soms subtiele barrières die vrouwen en mensen van andere culturen kunnen ervaren op hun weg naar leiderschap binnen hun organisaties.

De rol van leiderschap

Beiden zijn het erover eens dat leiderschap een cruciale rol speelt bij het bevorderen van diversiteit en inclusie. Managers moeten volgens Maarten van Duijn niet alleen diversiteitsbeleid ondersteunen, maar dit ook actief uitdragen en integreren in de bedrijfscultuur. “Als wij als bestuurders laten zien wat belangrijk is en hoe het moet, dan neemt de rest het over. Nicole Steins is het eens met de woorden van Maarten van Duijn: “Wij zetten zeker dingen op papier, maar het is natuurlijk uiteindelijk 100% practice what you preach. Je moet gaan uitdragen waar je voor staat.”