Podcast Hixtival | AI in de accountancy: “Zie AI als je collega, die moet je ook inwerken”

AI heeft onomkeerbaar haar intrede in de accountancy gedaan. Maar wat betekent dat voor het vak, voor de werkdruk in de sector en voor de rol van de accountant zelf? In deze podcast gaat Christiaan Dappers, CEO en oprichter van ComplianceWise, in op de kansen én risico’s van AI.

De accountancysector kampt met een structureel tekort aan professionals en volgens Dappers ligt hier dan ook de grootste kans voor AI. “AI kan helpen om het werk te verlichten. Niet alleen door repetitieve taken over te nemen, maar ook door slimmer te analyseren en verbanden te leggen. Daardoor blijft er meer tijd over voor wat echt belangrijk is: het adviseren van klanten.”

Dappers schat dat door inzet van AI dertig tot veertig procent van de tijd op bepaalde taken kan worden bespaard. “Dat is enorm veel. Die tijd kun je als accountant besteden aan advies, strategie en klantcontact. Daar zit de echte meerwaarde van het vak.”

AI binnen compliance

ComplianceWise ontwikkelde Grub, een platform dat accountants ondersteunt bij naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Met de komst van AI werd het product uitgebreid met Grub AI, een digitale assistent die automatisch antwoorden en risico-inschattingen genereert op basis van data en documenten. “Grub AI maakt gebruik van alle kennis uit onze database, maar de accountant blijft altijd in charge,” benadrukt Dappers. “De AI doet suggesties, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de professional. Dat is essentieel, want alleen de accountant kan context en nuance goed duiden.”

Veiligheid

De inzet van AI roept onvermijdelijk vragen op over veiligheid en ethiek. “Wij werken met de hoogste beveiligingsstandaarden en voeren regelmatig tests uit door ethische hackers. Daarnaast is onze AI getraind op diverse datasets, zodat er geen vooroordelen in de uitkomsten sluipen.” Toch blijft menselijke controle cruciaal. “Zie AI als een nieuwe collega,” zegt hij. “Ook die moet je inwerken, begeleiden en controleren. Alleen dan haal je er maximale waarde uit.”

Toekomst compliance

Vanaf 10 juli 2027 wordt de Europese anti-witwaswetgeving geharmoniseerd. “Dat betekent dat alle 27 EU-landen dezelfde regels krijgen en één centrale toezichthouder. Dat is revolutionair.” Hij verwacht dat AI een sleutelrol gaat spelen bij de uitvoering. “We gaan van losse tools naar gespecialiseerde agents die complete processen ondersteunen: van klantacceptatie tot risicobeoordeling. Dat is geen verre toekomst meer, maar iets waar we nu al de eerste stappen in zetten.”

Begin klein…

Volgens Dappers zijn accountants die nu al experimenteren met AI de winnaars van morgen. “Wie vroeg instapt, bouwt een voorsprong op. Hoe sneller je ermee begint, hoe beter de technologie zich aanpast aan jouw manier van werken. Begin klein, probeer een tool, leer ervan en schaal op. Maak 2026 het jaar waarin je ermee aan de slag gaat. Niet als hobby, maar als serieuze kans om je kantoor toekomstbestendig te maken.”

