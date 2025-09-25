17 Hixtival-podcast – Jong talent versterken: het AV Young Professional Programma 

De accountancywereld is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen, veranderende werkvormen en een groeiende vraag naar balans tussen werk en privé zorgen ervoor dat jonge accountants in een uitdagend speelveld terechtkomen. Hoe kunnen zij niet alleen vakinhoudelijk uitblinken, maar zich ook ontwikkelen tot weerbare, zelfbewuste professionals?

In deze podcast spreken Marijke van Dorp (manager opleidingen en events bij MOC Uitgevers), Oscar Rouwendal (directeur MOC Uitgevers, samen verantwoordelijk voor de organisatie) en Martine Cranendonk (coach en mentor van het programma) over het belang van softskills en hoe het AV Young Professional-programma is vormgegeven.

Begeleiding

Enkele grote accountantskantoren beschikken al over eigen opleidingsprogramma’s voor jonge medewerkers. “Maar kleine en middelgrote kantoren hebben niet altijd de middelen om dit soort trajecten te ontwikkelen, terwijl daar wel behoefte aan is”, zegt Oscar Rouwendal. “Het Young Professional Programma speelt precies daarop in.”

Het programma biedt niet alleen vaktechnische verdieping, maar legt ook nadruk op soft skills. Die combinatie is bewust gekozen, benadrukt Rouwendal: “Jonge accountants worden vakinhoudelijk vaak goed getraind, maar we horen ook dat er sprake is uitval door stress en werkdruk en we hebben gemerkt dat ze niet altijd weerbaar zijn.”

Persoonlijke ontwikkeling centraal

De rode draad van het programma is persoonlijke ontwikkeling, waarin vaardigheden aan bod komen op het gebied van assertiviteit, communicatie, omgaan met druk en het durven stellen van grenzen. “Uitstroom komt onder meer doordat jonge professionals niet weten hoe ze hun grenzen moeten aangeven,” legt manager opleidingen en events Marijke van Dorp uit. “Daarom leren ze bij ons ook hoe ze ‘nee’ kunnen zeggen en hoe ze gesprekken voeren met onder meer leidinggevenden en klanten.”

Deze focus sluit aan bij de veranderende verwachtingen van de nieuwe generatie accountants. Waar oudere partners vaak nog vanuit de ‘oude stempel’ werken, hechten jonge professionals meer waarde aan balans, flexibiliteit en innovatie. Denk aan het inzetten van AI, slimmer omgaan met software en nieuwe manieren van samenwerken. “Het programma helpt hen om die frisse blik ook binnen hun organisatie neer te zetten.”

Vertrouwen

Martine Cranendonk is coach en trainer, en begeleidt deelnemers in het persoonlijke deel van het traject. Een van de tools die wordt ingezet is de Birkman-methode, een vragenlijst die inzicht geeft in iemands sterke gedrag, stressgedrag en behoeften. Daarnaast werken deelnemers met praktische methodes, zoals Lego Serious Play en gesprekskaarten. De nadruk ligt daarbij op praktische oefeningen. “Door actief bezig te zijn, door te bouwen, te spelen en te oefenen, beklijft het veel beter. En minstens zo belangrijk: we maken het leuk.”

Leren door te doen

Deze aanpak zorgt ervoor dat deelnemers niet alleen kennis vergaren, maar vooral vaardigheden ontwikkelen die direct toepasbaar zijn in hun werk. “Je kunt pas iets veranderen aan je werkomgeving als je eerst jezelf kent,” benadrukt Cranendonk. “Dat besef gun ik iedere jonge accountant. Dit programma helpt hen om die stap te zetten.”

