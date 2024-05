Kamer legt zich nog niet neer bij terugdraaien verruiming BOR en doorschuifregeling

Bij de verruiming van de toegang tot de BOR en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR ab) is sprake van ongeoorloofde staatssteun, verwacht staatssecretaris Van Rij. Maar een motie om de uitbreiding terug te draaien is door de Tweede Kamer weggestemd.

Amendement

De Tweede Kamer nam afgelopen najaar een amendement aan van de leden Inge van Dijk en Erkens bij de behandeling van de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024. Daarin werd onder andere per 1 januari 2025 een verruiming van de zogenoemde verwateringsregeling in de BOR en de DSR ab voorgesteld, en verbreding van de toegang tot de BOR voor kleine aandelenbelangen (ook box 3) wanneer er met een familiegroep een belang is van ten minste 25%. Het kabinet ontraadde het voorstel, en na een aanbod van de staatssecretaris ging de Kamer er mee akkoord om eerst de verschillende juridische aspecten te laten onderzoeken.

Ongeoorloofde staatssteun

Dat deed NautaDutilh, en het advocatenkantoor concludeerde dat er waarschijnlijk sprake is van ongeoorloofde staatssteun, bleek onlangs. Van Rij bood de Kamer nog wel aan om bij de Europese Commissie navraag te doen of die analyse wordt gedeeld. Veel lijkt hij daar echter niet van te verwachten, want de conclusies laten de Kamer volgens de staatssecretaris eigenlijk geen andere keuze dan de maatregelen ongedaan te maken. Temeer omdat ook de Belastingdienst al liet weten grote uitvoeringsproblemen te voorzien omdat het frauderisico en de complexiteit door de aanpassingen toenemen.

Motie

Enkele partijen dienden naar aanleiding van die negatieve bevindingen recent een motie in. Volgens de indieners gaat het amendement ook evident in tegen de geest van de eerder voorgenomen versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling. Bovendien is het volgens de indieners zo dat het amendement “voor slechts een kleine groep nazaten van oude, grote en winstgevende familiebedrijven aanzienlijke belastingvoordelen oplevert die zij voorheen niet heeft genoten en waarbij de continuïteit van de onderneming zonder deze voordelen niet in gevaar is”. Daarom zou de verruiming van de fiscale regelingen moeten worden teruggedraaid. Maar de motie behaalde dinsdag bij een stemming geen meerderheid, en dus blijft het omstreden voornemen vooralsnog overeind.