Van bestelauto zonder privégebruik naar personenauto gedurende jaar: bijtelling?

Een werknemer switcht halverwege het jaar van een bestelauto van de zaak waarmee hij alleen zakelijk rijdt naar een personenauto. Moet je nu bijtelling gaan toepassen?

Vraag

Een werknemer rijdt in een bestelauto van de zaak. Voor deze bestelauto heeft de werknemer een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ en rijdt er niet privé mee. De werknemer houdt geen rittenregistratie bij.

In augustus stapt de werknemer over naar een nieuwe functie bij dezelfde werkgever. Voor de nieuwe functie krijgt de werknemer een personenauto in plaats van de bestelauto. De werkgever trekt op verzoek van de werknemer de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ in vanaf augustus.

Welke stelling is juist?

De werknemer heeft geen rittenregistratie bijgehouden, daarom moet de werkgever over het hele kalenderjaar bijtelling toepassen. De werknemer heeft geen rittenregistratie bijgehouden, daarom moet de werkgever vanaf augustus bijtelling toepassen. Over de voorgaande maanden krijgt de werknemer een naheffingsaanslag. De werknemer mag vanaf augustus een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. De werknemer moet dan een sluitende rittenregistratie bijhouden en mag voor de resterende maanden naar tijdsgelang niet meer dan 500 kilometer privé rijden. De werknemer mag vanaf augustus een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. De werknemer moet dan een sluitende rittenregistratie bijhouden en mag op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijden.

De 4e stelling is juist:

De werknemer mag vanaf augustus een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. De werknemer moet dan een sluitende rittenregistratie bijhouden en mag op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijden.

Verklaring geen privégebruik auto

Als een werkgever de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ intrekt voordat de werknemer privé rijdt, gaat de Belastingdienst ervan uit dat in de periode waarin de verklaring van toepassing was, de werknemer geen privékilometers heeft gereden.

Voor de resterende maanden kan de werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen als de werknemer op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers gaat rijden en vanaf die datum alsnog een rittenregistratie bijhoudt.

Heel kalenderjaar auto ter beschikking

De werkgever stelt het hele kalenderjaar een auto ter beschikking. Tot augustus is dit een bestelauto, en vanaf augustus een personenauto. Er is geen sprake van een situatie waarin alleen een deel van het kalenderjaar een auto ter beschikking staat. Daarom is voor het berekenen van het aantal privékilometers berekening naar tijdsgelang niet aan de orde.

Bron: Forum Salaris