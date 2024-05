Planee Group sluit zich aan bij BANVO

Planee Group, met vestigingen in Apeldoorn, Capelle aan den IJssel en Amersfoort, heeft zich aangesloten bij het Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers (Banvo).

Voor eigenaren Willem-Jan Jansen en Michel Tijhuis betekent deze samenwerking een kans om de dienstverlening van Planee, dat 22 jaar bestaat, naar een hoger niveau te tillen: “Voor ons staat continuïteit centraal, zowel voor onze klanten als onze medewerkers,” aldus Jansen. De aansluiting bij het BANVO netwerk versterkt de toekomst van de kantoren aanzienlijk. “Dankzij deze samenwerking kunnen onze kantoren blijven excelleren in waar ze goed in zijn: het begeleiden van onze klanten.”

Zeilsport

De naam Planee weerspiegelt dit motto ook. De bedrijfsnaam is afgeleid van de zeilterm “in planee gaan”: bij sterke wind over het water glijden zodat er zo min mogelijk weerstand is. “In onze bedrijfsvisie staat dit voor het behalen van maximale prestaties met minimale weerstand, dit is wat wij graag willen voor onze klanten.” vertelt Jansen. “Daarnaast opereren we in een markt waarin expertise cruciaal is,” vervolgt Jansen. Door aan te sluiten bij BANVO kunnen de kantoren gebruikmaken van een kundig en waardevol netwerk, onder andere op het gebied van Arbeidsmarkt en ICT.

Kwaliteit

“Bij Planee richten we ons actief op drie kernpunten: een goede onboarding van medewerkers en klanten, automatisering en het efficiënt inrichten van processen. We richten ons voornamelijk op MKB’ers en franchise-organisaties. Het is voor ons belangrijk om te weten wat er speelt bij klanten én om oprecht geïnteresseerd te zijn,” legt Tijhuis uit. Bij Planee Group nemen ze daar graag de tijd voor, maar Jansen bekijkt dit ook vanuit een ander perspectief: “Als ondernemer is het belangrijk om kwalitatieve mensen om je heen te hebben waarop je kunt vertrouwen, zodat je taken samen kunt oppakken en nóg efficiënter kunt werken.”

Mark Boelens, directeur van BANVO: “De Planee Group is een waardevolle toevoeging aan ons netwerk, waarbij we direct drie extra locaties kunnen verwelkomen.”