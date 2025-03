Qconcepts treedt toe tot Praxity

Qconcepts is vooral in de auditmarkt hard gegroeid in de afgelopen jaren. Om deze groei te ondersteunen, zocht Qconcepts een internationale alliantie die aansloot bij haar ambities. Die is gevonden in Praxity. Door zich aan te sluiten hoopt Qconcepts zijn internationale bereik op te kunnen schalen en tegelijkertijd trouw te blijven aan zijn eigen identiteit.

“De aansluiting bij Praxity biedt aanzienlijke voordelen voor ons kantoor, onze mensen en onze klanten”, zegt Cor Pijnenburg, partner en mede-oprichter van Qconcepts. “Het versterkt onze internationale reikwijdte met behoud van ons DNA, waardoor we wereldwijd kunnen samenwerken zonder afbreuk te doen aan onze ondernemersgeest. Ons team krijgt toegang tot een wereldwijd netwerk van expertise, wat professionele groei, het delen van kennis en nieuwe carrièremogelijkheden mogelijk maakt. Voor onze klanten betekent het dat we de persoonlijke en deskundige benadering kunnen blijven bieden die onze klanten waarderen, terwijl we toegang krijgen tot een sterk wereldwijd netwerk van eersteklas professionals. Via Praxity combineren we wereldwijde expertise met lokale betrokkenheid”.

Drie merken in Nederland

Praxity is een wereldwijde alliantie van onafhankelijke accountants- en advieskantoren, actief in meer dan 120 landen, met 975 kantoren en een gezamenlijke omzet van >10 miljard euro. De alliantie biedt een platform voor samenwerking en kennisdeling tussen hoogstaande professionals, zonder dat aangesloten kantoren hun zelfstandigheid verliezen. In Nederland zijn, behalve Qconcepts, ook Forvis Mazars en Vallei Accountants bij Praxity aangesloten.