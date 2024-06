Fiod vat belastingadviseur in de kraag

De 41-jarige man is meegenomen voor verhoor en wordt verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft hij vermoedelijk feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen van twee van zijn ondernemingen. Een woning in Vlaardingen en een bedrijfspand in Rotterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, de woning van de verdachte en vier andere panden, kunst, sieraden, luxe designergoederen en contant geld.

Meerdere panden aangekocht

De opsporingsdienst werd ingeseind nadat de belastingadviseur in drie jaar tijd meerdere panden in privé had aangekocht. ‘Bij de hypotheekaanvragen voor de panden overlegde de verdachte vermoedelijk valse en misleidende documenten aan twee hypotheekverstrekkers.’ Ook liepen op de bankrekeningen van de ondernemingen van de man contante en girale stortingen in het oog. ‘De contante gelden, waarvan de herkomst onduidelijk is, werden vermoedelijk deels gebruikt om een hypotheek te verstrekken aan een derde.’ De Fiod vermoedt dat de man de girale stortingen heeft witgewassen en schat zijn wederrechtelijk verkregen voordeel op iets meer dan 1 miljoen euro.

Fraude met tokens

De Fiod is actief dezer dagen, want er zijn in Heerlen en Lunteren twee woningen doorzocht in een zaak tegen twee mannen die worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. De AFM trok aan de bel na verschillende meldingen van banken over bedrijven die tokens aanbieden. Het ingelegde geld is door de twee leidinggevenden van deze bedrijven vermoedelijk anders geïnvesteerd dan werd voorgespiegeld, onder meer in privé-uitgaven. Bovendien worden ze verdacht van het vervalsen van adviesrapporten.

Faillissementsfraude

Afgelopen maandag werden tot slot drie mannen aangehouden op verdenking van oplichting in het kader van het faillissement van een bedrijf dat naar eigen zeggen innovatieve verwarmingspanelen ontwikkelde. Een groep investeerders had een miljoen euro in de zaak gestoken, maar daarvan werd de helft aan het bedrijf onttrokken door een van de mannen, die de door hem toegezegde injectie van een miljoen nooit overmaakte. Bovendien lijken de bewuste panelen helemaal niet uit eigen fabriek te komen.