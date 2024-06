Visser & Visser groeit vooral in audit

Visser & Visser heeft de omzet vorig jaar weten te vergroten tot 49,8 miljoen euro, 13,6% meer dan in 2022. Met name de tak Audit & Assurance wist te groeien.

Visser & Visser groeide de laatste drie jaar met dubbele cijfers, al wordt de toename van ruim 17% uit 2022 niet gehaald. In 2023 opende het bedrijf een nieuwe vestiging in Zwolle en werd de Branchegroep Agro opgezet. Het aantal medewerkers groeide met 24 naar 477. Ook werd de dienstverlening uitgebreid met consultancyactiviteiten. ‘We ontwikkelen ons naar een toonaangevend platform voor ondernemerschap om onze cliënten te bedienen bij financiële en fiscale vraagstukken, maar ook bij complexe uitdagingen op gebied van data en IT, duurzaamheid en strategie’, aldus directievoorzitter Jaco Slingerland. ‘In 2024 geven we verder uitvoering aan onze strategische koers en de implementatie van de nieuwe consultancydienstverlening. Ook staan de thema’s duurzaamheid en AI hoog op de agenda.’

Groei in audit en over de grens

De nummer 22 uit de AV-top 50 bezet diezelfde plek ook op assurancegebied. De discipline Audit & Assurance wist vorig jaar met 18,7% te groeien, wat Visser & Visser zelf ‘opmerkelijk’ noemt. De groei haalt Visser & Visser ook uit de activiteiten voor internationale klanten: die leverden 25% meer omzet op, zowel dankzij nieuwe klanten als uitbreiding van de diensten bij bestaande klanten. De grootste toename (30%) zit ook hier bij Audit & Assurance.

Er werden vorig jaar tien schendingen van het kwaliteitsbeleid geconstateerd; daarvan hadden er acht betrekking op dossiers die onvoldoende controle-informatie bevatten. Bij de AFM is een melding gedaan van een mogelijke verstrengeling van tegenstrijdige belangen. Visser & Visser spoorde daarnaast meer ongebruikelijke transacties op: er werden twaalf meldingen ontvangen, tegen twee in 2022.

Omzet Visser & Visser (in € 1.000)