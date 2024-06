AFM geeft torenhoge boete aan ‘fiscaal en financieel adviseur’

De zich ‘fiscaal en financieel adviseur’ noemde E.J. Hogervorst heeft Grinta Invest gepromoot, beleggers aangebracht en hen aangeraden om met grote bedragen in te stappen bij de illegale vermogensbeheerder. Hij maakte zich zo schuldig aan het medeplegen van illegaal vermogensbeheer. De AFM heeft in november 2021 gewaarschuwd tegen Grinta Invest.

Ernstig

De AFM noemt dit ernstig. Mede door ‘fiscaal en financieel adviseur’ Hogervorst zijn beleggers ingestapt en kon Grinta Invest er met hun geld vandoor gaan. Hij wordt daarom gezien als medepleger van illegaal vermogensbeheer. Hogervorst ontving zeer hoge provisies, waaronder 10% van het door beleggers ingelegde vermogen. Dit heeft ook de hoogte van de boete bepaald, laat de AFM in een persbericht weten.

Vergunningplicht

Vermogensbeheerders moeten over een vergunning beschikken. De vergunningplicht is de hoeksteen van het financieel toezicht en draagt bij aan een gelijk speelveld. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle vermogensbeheerders investeringen van beleggers adequaat moeten beschermen. Ook wordt er getoetst of de beleidsbepalers betrouwbaar zijn. Grinta Invest beschikt niet over een vergunning en is verdwenen met het geld van beleggers. Hogervorst heeft dat niet gewild, maar hij heeft Grinta Invest daartoe wel in staat gesteld door met haar samen te werken.

Finfluencers

In 2021 heeft de AFM een rapport naar buiten gebracht over de geconstateerde valkuilen bij de werkwijze van finfluencers, die ook gelden voor andere beïnvloeders. Er zijn verschillende valkuilen om alert op te zijn.