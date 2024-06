Private equity overspoelt top Amerikaanse accountancy

Volgens de Financial Times zouden tien van de 30 grootste accountantskantoren in de VS binnenkort in handen kunnen zijn van private equity. Vier kantoren voeren daadwerkelijk besprekingen. Het gaat om het in Atlanta gevestigde Aprio, PKF O’Connor Davies uit New York, Carr, Riggs and Ingram uit Alabama en het Californische Armanino, dat volgens Accounting Today het 19e grootste accountantskantoor van het land is. Armanino was de accountant van cryptobeurs FTX, dat in 2022 in opspraak raakte. De vier genoemde kantoren hebben alle een omzet van 300 tot 400 miljoen dollar per jaar.

Grant Thornton

Een golf van PE-deals overspoelt de Amerikaanse accountancy. Op korte termijn zou een op de drie van de top 30 kantoren geheel of gedeeltelijk in handen van private equity kunnen komen. ‘Partners worden zich bewust van de hefboomwerking die kan uitgaan van het aanboren van de kapitaalmarkten’, zegt Alan Whitman, een voormalig directeur van Baker Tilly. Die was in Amerika een van de eerste grote spelers die in zee ging met private equity. ‘De kapitaalbehoeften van de bedrijven zijn de afgelopen jaren exponentieel toegenomen, in termen van personeelskosten en investeringen in offshoring en technologie.’ Een ander groot kantoor dat een deal sloot met een PE-investeerder is Grant Thornton. New Mountain Capital nam, samen met twee mede-investeerders, een belang van 60 procent in het kantoor en betaalde daar voor 1,4 miljard dollar voor.

Toezichthouders bezorgd

Net als in Nederland zijn toezichthouders bezorgd over de rol van private equity in de accountancy. Ze zijn bang dat de ‘toon aan de top’ kan veranderen en de kwaliteit van hun controlewerk onder druk komt te staan. Paul Munter van de Securities and Exchange Commission zei vorige maand dat accountants zich bewust moeten zijn van de boodschap die wordt afgegeven door in zee te gaan met private equity en dat zij ‘eventuele verkeerde indrukken’ moeten corrigeren. ‘Private equity dringt het accountantsberoep binnen op een manier die we nooit voor mogelijk hadden gehouden’, zei Allan Koltin, een dealadviseur voor accountantskantoren, in de Financial Times.