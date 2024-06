Gewijzigd besluit BOR Successiewet: nieuwe goedkeuringen

Het besluit over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet is gewijzigd. De wijzigingen zitten in de onderdelen 3.9, 3.11 en 6.3 tot en met 6.8.

De wijzigingen betreffen uitbreiding van bestaande goedkeuringen en nieuwe goedkeuringen die een vastlegging vormen van verleende goedkeuringen naar aanleiding van verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule. Tevens zorgt een nieuwe goedkeuring ervoor dat dit besluit op dat punt parallel loopt met een soortgelijke goedkeuring voor de doorschuifregelingen in het aanmerkelijk belang.

Cumulatief preferente aandelen

In onderdeel 3.9 van het besluit keurt de staatssecretaris van Financiën onder voorwaarden goed dat de cumulatief preferente aandelen wel voldoen aan de vereisten van artikel 35c, vierde lid van de Successiewet waardoor op deze aandelen de BOR van toepassing is.

De staatssecretaris keurt in onderdeel 3.11 goed dat certificering en decertificering van direct gehouden aandelen tijdens de bezitsperiode geen gevolgen heeft voor het voldoen aan de bezitseis. De staatssecretaris geeft zijn goedkeuring aan een verlettering van direct gehouden gewone aandelen voor het voeren van een eigen dividendpolitiek die geen gevolgen voor de bezitseis heeft. Ook is in het besluit een goedkeuring opgenomen voor aandelen die worden verkregen uit en tot de huwelijksgoederengemeenschap behoren.

BOR vervalt niet (meer) bij vervreemding deel vermogensbestanddelen

In de onderdelen 6.3 tot en met 6.7 wordt de goedkeuring behandeld dat de BOR niet (deels) vervalt bij een vervreemding van een gedeelte van de vermogensbestanddelen. De bestaande goedkeuringen voor het voortzettingsvereiste worden uitgebreid en nieuwe goedkeuringen worden toegevoegd.

Het besluit treedt in werking met ingang van 15 juni 2024. Het oorspronkelijke besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M, V-N 2013/8.17, is voor het laatst gewijzigd op 16 november 2015, BLKB2015/1346M, V-N 2015/63.16. Dit laatste besluit behandelde een nieuwe berekeningsmethodiek voor de waardering van landbouwondernemingen voor de bedrijfsopvolgingsregeling in schenk-en erfbelasting.

Lees hier het gehele nieuwe besluit.