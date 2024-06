Nederland loopt mogelijk miljarden mis als rekeningrijden sneuvelt

Tijdens een debat op woensdag zeiden PVV, NSC en BBB dat zij geen heil zien in rekeningrijden. De VVD wilde zich er nog niet duidelijk voor of tegen uitspreken. Het was de bedoeling dat de kilometerheffing vanaf 2030 zou worden ingevoerd, onder meer omdat er steeds meer elektrische auto’s komen. De inkomsten vanuit accijnzen op brandstof zullen daardoor dalen. Nadat het kabinet was gevallen, pauzeerde de Tweede Kamer de behandeling van het voorstel.

Oneerlijk

Kamerlid Veltman (VVD) wijst erop dat er iets moet gebeuren vanwege de wegvallende accijnsinkomsten. ‘Er moet een eerlijke manier komen om met elkaar de wegen te betalen en auto te kunnen rijden.’ Maar de andere drie coalitiepartijen willen geen kilometerheffing, omdat zij vinden dat automobilisten buiten de Randstad onevenredig hard worden geraakt. Zij rijden vaak langere afstanden. Ook is het netwerk voor openbaar vervoer daar minder dekkend.

Coronasteunpakket

Als de kilometerheffing niet doorgaat, loopt Nederland mogelijk miljarden euro’s mis uit het Europese coronaherstelfonds. Om daarop aanspraak te kunnen maken, moest Nederland een pakket hervormingen presenteren die onder meer bijdragen aan vergroening. Toenmalig minister van Financiën Kaag waarschuwde eind vorig jaar al dat Nederland het geld mogelijk niet krijgt als het ingediende plannen op de lange baan schuift.