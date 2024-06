Nuenense sjoemelboekhouder administreert gewoon door

De boekhouder, die ook enkele zaken in golfartikelen had, specialiseerde zich in de boekhouding van notariskantoren. Eén van zijn klanten was het Notarishuys in Veldhoven. Daar bleken jarenlang aanzienlijke sommen geld te zijn weggesluisd: 3,1 miljoen euro. Boekhouder Edwin D was meteen de hoofdverdachte.

Augustus 2022

De boekhouder wist pas na 13 jaar de verdenking op zich te werpen toen hij op maandag 29 augustus 2022 twee overboekingen probeerde te doen van in totaal ruim 115.000 euro. De Rabobank blokkeerde daarop de rekeningen omdat rekeningnummer en begunstigde niet overeenkwamen. Edwin D bekende in september de fraude. Met grote gevolgen: hij moest zijn huis uit en zijn exclusieve wagenpark werd verkocht. Maar strafrechtelijk is hij bijna twee jaar later nog altijd niet vervolgd.

Nieuwe boekhoudkantoren

Sterker nog: de 54-jarige man heeft zijn BV’s op zijn nieuwe woonadres laten registreren en zelfs een nieuw boekhoudkantoor opgericht. Dit meldt het Eindhovens Dagblad. Op hetzelfde adres zouden ook zijn echtgenote en dochter een eigen administratiebedrijfje zijn begonnen, zo meldt de krant. De kantoren zijn alle in 2023 opgericht. Het Openbaar Ministerie meldt het onderzoek naar de man te hebben afgerond, maar een datum voor een eventuele strafzaak is er nog niet, meldt het Eindhovens Dagblad.

Berisping

Waar boekhouder Edwin D voorlopig vrijuit gaat, zijn de twee notarissen van het Notarishuys door de tuchtrechter op de vingers getikt. Hoewel zij zelf ook slachtoffer zijn, handelden ze volgens de tuchtrechter niet zorgvuldig genoeg. Ze kregen een berisping. Het baart de tuchtrechter daarnaast zorgen dat niet alleen de notarissen, maar ook de beoordelende externe accountant, het Eindhovense kantoor BDO, en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) als toezichthouder jarenlang zijn uitgegaan van de door de boekhouder gemanipuleerde gegevens.

Tijdens de gehele fraudeperiode was BDO de beoordelend accountant en was zo een paar dagen per jaar ‘intern’. BDO zegt opnieuw naar de zaak gekeken te hebben en concludeert dat het kantoor ‘het werk op de juiste wijze heeft uitgevoerd’. Volgens de wet moeten ‘kleine’ notariskantoren een beoordelingsopdracht laten uitvoeren. Die taak gaat minder ver dan bij een zogeheten controle- opdracht, meldt BDO. Wel geeft het Eindhovense kantoor aan accountants na de megazwendel in Veldhoven extra te op te leiden.

‘We vinden dat accountants een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om daar waar mogelijk fraude te detecteren en tegen te gaan. Naar aanleiding van dit voorval trainen we onze mensen nog meer in hun alertheid bij de uitvoering van de werkzaamheden’, laat Edwin Schrijver, bij BDO verantwoordelijk voor Accountancy & Bedrijfsadvies, via zijn woordvoerder weten aan het Eindhovens Dagblad.

BFT: ‘te weinig reflectie’

De tuchtrechter miste ook reflectie bij BFT. De toezichthouder was tweemaal over de vloer bij Notarishuys maar ook toen bleef de fraude onopgemerkt. ‘De vraag is of BFT controle moet gaan uitoefenen op alle transacties van de derdengeldenrekeningen’, citeert het Eindhovens Dagblad BFT-directeur Yolanda de Groot. ‘Dit vraagt ongelooflijk veel capaciteit. Er zijn zo’n 760 notariskantoren met meerdere derdengeldenrekeningen waar dagelijks meerdere miljarden passeren. Het risicogerichte toezicht maakt dat je keuzes moet maken in waar je je capaciteit op inzet.’

Bron: Eindhovens Dagblad