Van Rij bedankte voor premierschap, wilde Wilders in Torentje

Tot twee keer toe heeft Geert Wilders aan Marnix van Rij gevraagd een rol te spelen bij de formatie. Na het vertrek van Ronald Plasterk vroeg hij hem als informateur. En daarna zag hij in de CDA-staatssecretaris zelfs de nieuwe premier. Maar Van Rij, die serieus over het aanbod zegt te hebben nagedacht, bedankte uiteindelijk voor de eer, onder meer omdat zijn kinderen negatief reageerden.

‘Zeer eervol’

Dit komt naar voren in een interview dat dagblad Trouw met Van Rij had. De 63-jarige bewindsman noemt de toenadering van de PVV-leider ‘zeer eervol’. Hij zei ook niet meteen nee. ‘Zo’n vraag krijg je niet iedere dag, misschien zelfs maar één keer in je leven. Maar soms komen er vragen op je bord die misschien een beetje onmogelijk zijn,’ aldus de vertrekkend staatssecretaris van financiën.

CDA-man

Van Rij is nauw verbonden met het CDA. Vanaf 2021 speelde hij achter de schermen een grote rol om de partij weer op één lijn te krijgen. Partijleider Henri Bontenbal liet tijdens de formatie weten dat hij liever niet had dat CDA’ers een kabinet onder aanvoering van de PVV mogelijk zouden maken. Desondanks had Van Rij op 27 mei een gesprek met de vier partijleiders van PVV, VVD, BBB en NSC. In dit gesprek ging het over het premierschap.

Kinderen

Dat Van Rij zich na dat gesprek terugtrok had vooral te maken met persoonlijke omstandigheden. ‘Als ik premier voor deze coalitie was geworden, zou dat een splijtzwam in mijn gezin zijn geweest’, zegt de CDA-politicus in Trouw. ‘De negatieve reacties van mijn zes kinderen, die allen heel divers stemmen, stonden ook wel symbool voor mijn eigen worsteling.’

Naar IMF

Van Rij voelt zich ‘te diep geworteld’ in het CDA. ‘Je denkt natuurlijk aan de eer, het belang van die functie en de verantwoordelijkheid. Aan de andere kant heb je je eigen waarden als harmonie, loyaliteit, betrouwbaarheid en respect voor de rechtsstaat. En ik geloof als internationaal georiënteerde christendemocraat in de kracht van samenwerking. Daarom heb ik ook bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gesolliciteerd.’ Van Rij begint na de zomer als plaatsvervangend bewindsvoerder in Washington.

Gekunsteld

In het interview noemt Van Rij het ‘een gekunstelde constructie’ dat de premier van het nieuwe kabinet een partijloze topambtenaar is, namelijk Dick Schoof. ‘De nieuwe premier heeft geen enkel kiezersmandaat. Ik vind dat de leider van de grootste fractie minister-president moet worden. Ja, dat vind ik ook als dat betekent dat Geert Wilders premier wordt. Dat geeft het kabinet democratische legitimatie.’

Bron: Trouw