Doorhaling van 2,5 jaar voor RA die loog over PE-portfolio

De voormalig RA had een kantoor dat in 2019 getoetst werd. Het leidde tot een b-oordeel: het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing voldeed niet aan de eisen en behoefde verbetering. Een verbeterplan is in 2020 goedgekeurd, met de kanttekeningen dat er regelmatig een interne dossierinspectie wordt gedaan en dat de Wwft meer in het oog moet worden gehouden bij het accepteren van klanten.

Hertoetsing pakt slechter uit

Een hertoetsing in 2021 gaat niet door omdat de RA zich eind dat jaar wil laten uitschrijven. Hij is inmiddels toegetreden tot een vof, maar dat wordt later teruggedraaid; de geplande uitschrijving wordt later ingetrokken, maar heeft inmiddels alsnog plaatsgevonden. In oktober 2022 vindt er uiteindelijk een hertoetsing plaats op het kantoor van de vof en het oordeel van de Raad van Toezicht is nog strenger dan in 2019, want er volgt een c-oordeel met het voornemen een tuchtklacht in te dienen.

Toetsing mocht ook bij opdrachtgever

Bij de Accountantskamer klaagt de NBA over het tekortschieten van opzet en werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing en over tekortkomingen in de werkzaamheden. De RA werpt tegen dat de hertoetsing ten onrechte niet op zijn eigen kantoor heeft plaatsgevonden, want daar worden nog minstens drie opdrachtgevers bediend. Maar de Accountantskamer overweegt dat de toetsing op beide kantoren kon plaatsvinden. ‘Betrokkene heeft samenstellingsverklaringen afgegeven bij jaarrekeningen van klanten van [de vof]. Formeel was de vof zijn opdrachtgever, aan wie hij zijn werkzaamheden ook factureerde, maar feitelijk waren de externe opdrachtgevers van de vof de klanten waarvoor betrokkene zijn samenstellingswerkzaamheden uitvoerde. Hieruit volgt dat – naast [het kantoor van de RA] – ook de vof een accountantskantoor was waarop de NVKS van toepassing was.’

Bovendien had de RA er al meteen op kunnen wijzen dat hij in zijn praktijk ook opdrachten voor derden uitvoerde en dat de hertoetsing (al dan niet ook) daar kon plaatsvinden, zo voegt de tuchtrechter toe, maar dat heeft hij niet gedaan.

Algemene voorwaarden

De geconstateerde tekortkomingen waren onder meer dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing niet jaarlijks werd geëvalueerd, dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet voldoet en dat de PE niet op orde is. Tegen de eerste bevinding heeft de RA zich niet verweerd; met het oog op de algemene voorwaarden stelt de Accountantskamer dat die naar actuele wetgeving moeten verwijzen. En dat was niet het geval: er werd verwezen naar de VGC (Verordening Gedragscode) in plaats van de VGBA.

Te druk voor een portfolio

Wat betreft de PE-verplichting is gebleken dat de RA wel een complianceverklaring heeft afgelegd, maar dat hij geen portfolio heeft gemaakt voor het jaar 2021. Te druk, zo luidt zijn verweer, maar voor 2022 heeft hij wel een portfolio bijgehouden. Dat is voor de Accountantskamer echter niet genoeg en oordeelt dat er sprake is van integriteitsschending: ‘De Accountantskamer acht dat te meer kwalijk, omdat het systeem van permanente educatie zo is ingericht dat een accountant in beginsel op zijn woord wordt geloofd dat hij voldoende en relevante PE-activiteiten heeft ondernomen en die in een portfolio heeft vastgelegd. Door op de website van de NBA aan te vinken (de complianceverklaring) dat hij aan zijn PE-verplichtingen heeft voldaan, heeft betrokkene het bestuur van klager bewust op het verkeerde been gezet.’

Werk schoot tekort

De NBA klaagt ook over tekortschietende werkzaamheden en krijgt daarin gelijk. Zo had de RA de opdracht tot het doen van de Vpb-aangifte moeten teruggeven omdat er geen inrichtingsjaarrekening was. Ook kan hij zich niet beroepen op werkdruk om het ontbreken van een vaste procedure voor cliëntaanvaarding te rechtvaardigen. Hoewel het hanteren van een werkprogramma niet verplicht is, kan dat de RA toch worden verweten omdat hij in zijn verbeterplan had aangegeven werkprogramma’s van Novak te gaan gebruiken. Dat is niet gebeurd. Tot slot acht de tuchtrechter ook bewezen dat significante aangelegenheden in verschillende samenstellingsdossiers niet zijn benoemd.

Bewust op verkeerde been gezet

De Accountantskamer legt een doorhaling voor de duur van 30 maanden op. ‘Daarbij is in aanmerking genomen dat betrokkene ondanks de uitkomsten van de reguliere toetsing en het verbeterplan geen waarborgen heeft getroffen om tot een kwalitatief goede beroepsuitoefening te komen door tijdige invoering en toepassing van een correct, volledig en functionerend kwaliteitssysteem.’ Bovendien heeft de RA het NBA-bestuur bewust op het verkeerde been heeft gezet door te verklaren dat hij heeft voldaan aan de PE-verplichtingen. Dat de RA inmiddels is uitgeschreven, maakt de doorhaling niet minder noodzakelijk: hij kan zich opnieuw laten inschrijven mocht hij daartoe alsnog besluiten. ‘In dat geval moet de inschrijving met 30 maanden worden uitgesteld.’