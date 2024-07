Vastgoedmarkt herstelt zich

Investeerders staken met name meer geld in hotels, blijkt uit cijfers van vastgoedorganisatie CBRE. Deze markt is bijna verzesvoudigd. Van de ruim 4,5 miljard euro die werd geïnvesteerd, ging 250 miljoen euro naar hotels. Een enorme stijging met een jaar geleden, toen dit bedrag nog zo’n 42 miljoen was. Verder was logistiek vastgoed populair bij beleggers. Dit zijn bijvoorbeeld winkelmagazijnen, distributiecentra en parkeerterreinen. Ongeveer een derde van alle beleggingen was in deze sector.

Europese groei

De voornaamste oorzaak van de groei is de stabilisatie van de prijzen, stelt CBRE. Vorig jaar hadden investeerders te maken met een sterk gestegen rente, waardoor commercieel vastgoed veel duurder was geworden. Nu staat Nederland voorop in het “gezonde” herstel in Europa, laat CBRE weten. In heel Europa is een groei te zien, van gemiddeld 10 procent.

NSI

Vastgoedbelegger NSI presenteerde gisteren zijn halfjaarcijfers en stelde daarbij ‘over de hele linie’ te zien dat vastgoedwaarden op hun dieptepunt zijn beland. Wel daalde in de eerste zes maanden van dit jaar de taxatiewaarde van zijn de Nederlandse kantoorgebouwen die NSI bezit met 1,7%. ‘We merken dat veel mensen zeggen: “Als de rente weer gaat dalen, dan komt het vanzelf weer goed”‘, zegt ceo Bernd Stahli in een gesprek met het FD. Maar volgens Stahli zijn pensioenfondsen voorlopig niet geneigd meer te beleggen in kantoren, is financiering veel duurder en maakt onzekerheid over thuiswerken dat beleggers voorlopig terughoudend zijn.

Hoewel de waardedaling lijkt te stabiliseren, zijn de kantoren van NSI nu een kwart minder waard dan voor de snelle rentestijgingen in 2022. Hogere rentes maken lenen en het herfinancieren van leningen voor vastgoed veel duurder, waardoor beleggen in kantoren onaantrekkelijker is. Daarnaast zijn de waarden van kantoren en ander vastgoed tot wel 40% gedaald. Ook kopen en verkopen beleggers nauwelijks nog Nederlands kantorenvastgoed.

Vanaf 2025 verliezen vastgoedbeleggers hun fiscaalvriendelijke status en moeten ze meer belasting betalen.

Bron: NOS, FD