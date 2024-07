Oud-chef EY Duitsland legt zich niet neer bij straf na Wirecard-debacle

Dat meldt de Financial Times. Betalingsgigant Wirecard stortte vier jaar geleden in, na onthullingen dat de helft van de inkomsten en €1,9 miljard aan contanten niet bestonden. EY had bijna tien jaar lang goedkeurende verklaringen verstrekt aan het betalingsbedrijf.

Boetes toezichthouder

De Duitse toezichthouder op accountants, Apas, legde EY vorig jaar een boete van €500.000 op en verbood het bedrijf om gedurende twee jaar nieuwe beursgenoteerde auditklanten in Duitsland aan te nemen. Daarnaast kregen vijf niet nader genoemde huidige en voormalige medewerkers van EY boetes tussen de €23.000 en €300.000.

EY verklaarde in maart het niet volledig eens te zijn met de bevindingen van Apas, maar besloot af te zien van een juridische strijd en de sancties te accepteren. Nu blijkt dat Barth de hoogste boete ontving en daartegen in beroep gaat.

‘EY ontdekte fraude’

Hubert Barth leidde EY Duitsland tijdens een expansieperiode. Na de ineenstorting van Wirecard nam hij een Europese rol binnen EY op zich, maar verliet het bedrijf later en werkt nu als onafhankelijk auditor in München. In 2021 vertelde Barth aan een parlementaire onderzoekscommissie dat EY de fraude bij Wirecard had ontdekt en direct had gereageerd. Hij verdedigde het werk van EY en benadrukte dat het bedrijf misleid was door complexe fraude. Apas concludeerde echter dat EY schuldig was aan ernstige en herhaalde schendingen van professionele plichten bij de controle van Wirecard.

Bron: FT