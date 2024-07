Omzet accountants stijgt met 4 procent

Vooral januari en februari waren goede maanden, met een jaar-op-jaar omzetplus van respectievelijk 5,24 en 5,73 procent. Ook in maart deed de accountancy het beter dan een jaar eerder, maar was het resultaat bescheidener, met een omzettoename van 1,52 procent. Dat was nog wel aanzienlijker beter dan het totale mkb, dat in maart een omzetdaling van 0,75 procent kende. Het Nederlandse MKB liet in het eerste kwartaal een gemiddelde omzetgroei zien van 1,7 procent.

Cashflow

Het aantal mkb-accountants met een positieve cashflow nam in het eerste kwartaal flink toe, en steeg van 37,6 procent in januari naar 57,7 procent in maart. De accountancy zit daarmee ruim boven het gemiddelde van het totale mkb waarvan in maart 51,0 procent een positieve cashflow had. De liquiditeitspositie van mkb-accountants is het beste van alle branches. In maart had 65,3 procent van de mkb-accountants een cashflowpositie van 10.000 euro of meer. Het gemiddelde van het totale mkb bedroeg 59,3 procent.

De gemiddelde betaaltermijn nam in het eerste kwartaal iets af. Mkb-accountants krijgen na 30,8 dagen betaald. Dat is 2,4 dagen langer dan het gemiddelde van alle mkb-bedrijven.

Horeca uitschieter

‘In het eerste kwartaal fluctueerde de omzetgroei. Na een positieve start van het jaar en een verdere stijging in februari, daalde de omzetgroei in maart en werd het eerste kwartaal afgesloten met een maand waarin gemiddeld sprake was van een omzetdaling’, vertelt Niels Analbers, Product Line Director bij Exact. ‘De omzetdaling was het sterkst in de bouw en productie. Ondernemers in de horeca daarentegen zagen de gemiddelde omzetgroei juist flink toenemen, van 1,17% in januari naar 10,83% in maart.’