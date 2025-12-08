Omzet derde kwartaal accountancy 6,2 procent hoger in derde kwartaal

De zakelijke dienstverlening groeit licht in derde kwartaal. De omzet binnen de accountancy liet daarbij een stijging zien van ruim zes procent.

De omzet in de zakelijke dienstverlening lag in het derde kwartaal van 2025 3,2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename is kleiner dan in het voorgaande kwartaal en wordt deels verklaard door hogere prijzen.

Rechtskundige diensten en ingenieursbureaus aan kop

Binnen de sector noteerden vooral de rechtskundige dienstverleners een sterke omzetstijging van 8,9 procent. Ook de ingenieursbureaus lieten met 8,6 procent stevige groei zien.

IT-dienstverleners zetten hun opmars voort en realiseerden een omzetstijging van 5,9 procent, tegenover 4,4 procent een kwartaal eerder.

Niet alle branches deden het even goed. De reclamebranche boekte een omzetdaling van 2,0 procent. Daarmee sluit de sector een volatiel jaar af: in het eerste kwartaal bedroeg de krimp 2,6 procent, gevolgd door een plus van 1,4 procent in het tweede kwartaal. Markt- en opinieonderzoek bleef in het derde kwartaal stabiel, na een groei van 6,1 procent in het voorgaande kwartaal. Over heel 2024 noteerde de branche nog ruim 11 procent groei.

Dienstenprijzen blijven doorstijgen

Het CBS meldt dat in vrijwel alle branches de prijzen van zakelijke diensten hoger lagen dan een jaar eerder. In de IT-dienstverlening bedroeg de prijsstijging 2,0 procent.

Schoonmaakbedrijven zagen de tarieven het sterkst oplopen naar 7,3 procent, mede door verdere stijging van de cao-lonen per 1 juli 2025. De prijzen van rechtskundige diensten namen toe met 4,4 procent.

Specifiek binnen de notarisdiensten stegen de tarieven met 6,6 procent op jaarbasis. Vooral werkzaamheden in de familiepraktijk, waaronder testamenten en samenlevingscontracten, werden duurder (+7,4 procent), de hoogste stijging sinds de start van de meting.

Opvallend is dat de tarieven voor vertaaldiensten juist verder daalden: -2,3 procent, eveneens een recorddaling. De prijzen voor tolkdiensten stegen daarentegen met 3,2 procent.

Ondernemersvertrouwen opnieuw negatief

Het ondernemersvertrouwen onder zakelijke dienstverleners stond aan het begin van het vierde kwartaal op –1,4, meldt het CBS. Dat is een daling ten opzichte van de 0,6 uit het derde kwartaal. Met uitzondering van januari en juli was het sentiment in 2025 het hele jaar negatief.