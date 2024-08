Fiscalisten: Belastingdienst loopt vooruit op wetgeving bij invulling BOR

De fiscus publiceerde onlangs een standpunt over welke aandelen bij schenking of vererving onder de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) als preferente aandelen moeten worden beschouwd. Er ligt nu een wetsvoorstel om de BOR aan te passen, met onder meer een beperking van de toegang tot BOR en doorschuifregeling tot gewone aandelen met een minimaal belang van 5%. Het voorstel betekent ook een andere invulling van het begrip ‘preferent aandeel’, erkende het toenmalig demissionaire kabinet. Aandelen worden voortaan per definitie als preferent bestempeld als er een voorrangsrecht aan is gekoppeld.

Voorschot

Met het recent gepubliceerde standpunt loopt de Belastingdienst echter al vooruit op die invulling, terwijl het wetsvoorstel nog niet is aangenomen, zo stelt universitair docent fiscale economie en tevens belastingadviseur Ruud van den Dool. Hij is het niet eens met de voorgestelde inperking van de regeling tot gewone aandelen en vindt het onjuist dat de Belastingdienst daarop nu al een voorschot neemt. Hij denkt dat de fiscus alvast alle bijzondere aandelen wil uitsluiten van de regelingen. ‘De Belastingdienst voert al een restrictief beleid, maar durft niet naar de rechter te gaan.’ Van den Dool is zelf een stuk of vijf keer in de slag geweest met de fiscus over de opvolgingsfaciliteiten en kwam telkens tot een compromis.

De fiscalist begrijpt dat een preferent aandeel is uitgesloten van BOR en DSR, maar er zijn ook zogeheten hybride aandelen die deels op dezelfde manier meedelen in de winst als gewone aandelen. En die zouden wel onder de BOR moeten vallen, vindt hij. Eerder plaatsten het Register Belastingadviseurs en de SRA ook al kanttekeningen bij de ruimte uitleg van de term preferente aandelen in het wetsvoorstel.

Op de stoel van de wetgever

Adviseur Eric van Uunen vindt dat de Belastingdienst de voorgestelde wet al bij voorbaat wil laten ingaan. ‘De Belastingdienst gaat op de stoel van de wetgever zitten. Als er maar iets preferents is aan bijzondere aandelen, kwalificeren die volgens de dienst niet meer voor de opvolgingsregelingen. Terwijl er heel veel hybride aandelen zijn waarvan een groot deel van het ingebrachte kapitaal volledig risicodragend is.’

De fiscus zelf ziet het anders: ‘Het standpunt betreft het beoordelingskader dat de Belastingdienst onder de huidige wettelijke regeling hanteert.’ En de voorgestelde aanpassingen van de BOR sluiten simpelweg aan op de huidige uitvoeringspraktijk, zo verklaart de fiscus.

Bron: FD