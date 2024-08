Staatssecretaris: btw-verhoging sport staat vast

De VVD’er zegt nog te werken aan de uitwerking van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord, waarin onder meer een btw-verhoging van 9 naar 21 procent op sportbeoefening en wedstrijdbezoek is afgesproken. “Helemaal van tafel gaat niet lukken, maar ik kijk nog hoe we dat het best kunnen doen”, zei Karremans tijdens een informeel persmoment bij de Spelen van Parijs.

Sportkoepel NOC*NSF vreest voor de gevolgen van de door het nieuwe kabinet gepresenteerde plannen en liet 67 sporters en oud-sporters al een brandbrief ondertekenen. “Ik ben met ze in gesprek, net als met mensen uit de jeugdzorg en GGZ. Er zitten overal tekorten en uiteindelijk moet je daar een totaalafweging van maken. Ik ben bezig om te kijken hoe we het op een verantwoorde manier kunnen doen”, aldus Karremans, die ook staatssecretaris van Jeugd en Preventie is.

Hoe Karremans de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord voor zich ziet, wilde hij nog niet zeggen. “Alles wat ik daarover ga zeggen, maakt de kans kleiner dat het lukt om daar iets voor elkaar te krijgen. In principe staat de btw-verhoging vast als politieke afspraak, tenzij er iets anders wordt besloten. Ik probeer er nog wat van te maken”, zegt de voormalig verkeerswethouder van Rotterdam.

Rond het presenteren van de begroting op Prinsjesdag, op 17 september, moet meer duidelijk zijn over de plannen van het kabinet.

