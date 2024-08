Nooit meer verdwalen in controledossiers 

Controlerende accountants kampen met complexe regelgeving en de noodzaak om audits efficiënt en nauwkeurig uit te voeren. Daarnaast is er de druk om de kwaliteit van audits te verhogen, terwijl ze ook moeten voldoen aan de verwachtingen van klanten en toezichthouders. “Veel controleoplossingen zijn al lang op de markt en gebouwd met verouderde technologie”, zegt Johan Wildenbeest. “Ze werken met checklists en verschillende schermen, waardoor accountants het overzicht kwijtraken. Bovendien is het vaak lastig om te zien of alle risico’s zijn afgedicht.”

Risico’s bepalen en afdichten

Visionplanner heeft Audit ontwikkeld om accountants te ondersteunen bij het controleproces. De software leidt accountants stap voor stap door het controleproces. “We hebben een dossierindex waar je lineair doorheen loopt, van boven naar beneden. Zo behoud je altijd het overzicht. Daarnaast kun je zelf risico’s bepalen en afdichten. Als je alles goed invult, weet je zeker dat je compliant bent.”

Het softwarebedrijf heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van MLE. Dit is een applicatie die de gebruiker in 7 stappen door het controleproces loodst. Ongeveer 70 kantoren werken met MLE voor de controle van jaarrekeningen. De software heeft een op NV COS baseerde risicobibliotheek, die wordt geactualiseerd door contentleveranciers zoals SRA, Novak en Extendum. We hebben goed gekeken naar welke functies van MLE gebruikers tevreden zijn en deze functies hebben we geïntegreerd in Visionplanner Audit.

Waarom is gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe controletool in plaats van de doorontwikkeling van MLE?

“We willen kantoren in staat stellen om met één tool al hun type opdrachten aan te kunnen, of het nu gaat om samenstellen, beoordelen of controleren. Met Visionplanner Audit bieden we een oplossing die compliant is en de ‘story of the audit’ inzichtelijk maakt. Het Visionplanner platform heeft daarnaast een module voor de jaarrekening: Compilation en een module voor tussentijdse rapportages: Insights. Daardoor is de data beschikbaar in alle modules. Visionplanner heeft integraties met alle veelgebruikte boekhoudsoftware. De datakwaliteit is hierdoor gegarandeerd.”

Hij geeft aan dat Visionplanner Audit bij uitstek geschikt is voor accountantskantoren die zelf geen software ontwikkelen. “Big 4 kantoren ontwikkelen vaak hun eigen applicaties. Kantoren die dit niet doen, hebben nu de beschikking over een professionele en toekomstgerichte oplossing voor de controle van diverse typen organisaties.”

Hoe is Visionplanner Audit ontwikkeld?

“We werken samen met een groep controlerende accountants om Audit te ontwikkelen. Deze groep gebruikt alle beschikbare controleapplicaties en herkent de uitdagingen in software-ondersteuning voor de controlepraktijk. Dankzij hun waardevolle inbreng hebben we een oplossing ontwikkeld die goed aansluit op de veranderende behoeften van de markt.”

Wanneer komt Visionplanner Audit beschikbaar?

“De lancering is gepland voor het laatste kwartaal van 2024, waarna het direct beschikbaar zal zijn voor alle klanten die hun controleprocessen willen moderniseren. Migratie vanuit andere pakketten als Caseware, Auditor en MLE is goed mogelijk en we ondersteunen kantoren met het opnieuw inrichten van bijvoorbeeld risicomaatregelen.”

Met Visionplanner Audit wil Visionplanner controlerende accountants een gebruiksvriendelijke en compliant oplossing bieden. “Ons doel is dat kantoren met één geïntegreerde tool al hun opdrachten kunnen doen, met optimale ondersteuning van het controleproces. We kijken ernaar uit om de applicatie binnenkort uit leveren aan de markt.”

