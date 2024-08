FCA laat opnieuw tanden zien: PwC krijgt boete van 15 miljoen pond

De FCA is de gedragstoezichthouder voor de financiële dienstverlening en deelt als zodanig niet direct boetes of straffen uit aan de accountancysector – dat gebeurt in de regel door de Financial Reporting Council (FRC), die zich specifiek toelegt op accountants. Die liet in de afgelopen jaren al geregeld van zich horen met miljoenenboetes voor Big Four-spelers in kwesties rondom grote schandalen, zoals het omgevallen bouwconcern Carillion.

Van berisping naar miljoenenboete

Maar de FCA gaat zich nu ook nadrukkelijk bemoeien met de accountants. Donderdag al liet de Britse tegenhanger van de AFM zich met een berisping aan het adres van een Baker Tilly-dochter van een andere kant zien. Vrijdag deed de FCA er nog een paar flinke scheppen bovenop met een nieuwe primeur: PwC moet een miljoenenboete betalen omdat de toezichthouder niet werd ingelicht over een vermoeden van fraude bij aanbieder van beleggingsproducten London Capital & Finance. Dat bedrijf ging in 2019 failliet en kreeg vorig jaar achteraf een berisping voor misleiding bij het aanbieden van beleggingsproducten.

Fraudevermoeden niet gemeld

Nu is dus ook PwC aan de beurt. Die zag bij de controle van de 2016-cijfers al significante problemen, zoals een medewerker die zich agressief gedroeg tegenover de accountants en het verstrekken van onduidelijke en misleidende informatie, zo bericht de FCA. ‘PwC vond de audit heel complex en had aanmerkelijk langer nodig voor de afronding. PwC vermoedde dat London Capital & Finance betrokken was bij frauduleuze praktijk en was verplicht om deze verdenkingen zo snel mogelijk aan ons door te geven, maar heeft dat niet gedaan.’ Uiteindelijk kwam het wel tot een goedkeurende verklaring. ‘Of de verdenkingen nu wel of niet waren weggevallen, PwC had nog steeds de plicht om die bij de FCA te melden.’

London Capital & Finance had zo’n 11.000 klanten die na het faillissement samen 237 miljoen pond verloren aan ingelegd geld. De FCA zelf kreeg in de nasleep van het schandaal overigens de kritiek van slap optreden.

Cruciale informatie achtergehouden

Het omgevallen bedrijf lichtte beleggers verkeerd in over de risico’s van een aangeboden product; voorafgaand aan het faillissement had de FCA London al opgedragen om misleidende verkoopmaterialen in te trekken. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen het bedrijf. ‘Controlerend accountants hebben een centrale rol in het ‘schoon’ houden van onze markten’, zegt FCA-directeur Therese Chambers. ‘Ze hebben bevoorrechte toegang tot informatie en moeten fraudevermoedens wettelijk verplicht melden. PwC had direct actie moeten ondernemen naar aanleiding van een groot aantal rode vlaggen. Door dat niet te doen, is de FCA verstoken gebleven van potentieel cruciale informatie.’ De FCA meldt ook dat PwC niet direct verantwoordelijk wordt gehouden voor de miljoenenverliezen die klanten hebben geleden.

Ook de FRC kwam al met een boete

De FRC heeft afgelopen voorjaar al boetes opgelegd voor het debacle met het omgevallen obligatiebedrijf: PwC ging voor 4,9 miljoen pond op de bon en opvolger EY (vanaf 2017) moest 4,4 miljoen pond betalen. De FRC had er vier jaar onderzoek voor nodig om tot de boetes te komen. De accountants zouden moeite hebben gehad om de zakelijke structuur en risico’s van London te begrijpen, wat resulteerde in onvoldoende kritische beoordelingen van de financiële verslaglegging.