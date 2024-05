Miljoenenboetes voor PwC en EY in Groot-Brittannië

PwC en EY zijn in het Verenigd Koninkrijk beboet met in totaal £9,3 miljoen wegens nalatigheden bij de controle van London Capital & Finance (LC&F), een obligatiebedrijf dat in 2019 failliet ging. Het faillissement leidde tot het verlies van de investeringen van duizenden spaarders, schrijft The Guardian.

De boetes markeren het einde van een bijna vier jaar durend onderzoek door de Financial Reporting Council (FRC), de Britse toezichthouder op het gebied van accountancy. Volgens de FRC hadden de accountants moeite om de zakelijke structuur en risico’s van LC&F te begrijpen, wat resulteerde in onvoldoende kritische beoordelingen van de financiële verslaglegging.

PwC was controlerend accountant in 2016, en EY nam het in 2017 over na het terugtreden van PwC. De beide accountantskantoren gaven respectievelijk acht en zes overtredingen van de FRC-regelgeving toe. De boetes voor PwC en EY bedragen £4,9 miljoen en £4,4 miljoen, de hoogste boetes die ooit door de FRC aan EY zijn opgelegd en de op twee na grootste voor PwC. Het kleinere accountantskantoor Oliver Clive & Co ontving ook een boete van £42.000 voor hun rol in de controle van 2015.

Fouten toegegeven

Alle betrokken firma’s hebben samengewerkt met de FRC, wat resulteerde in verminderde boetes. De betrokken accountantskantoren hebben hun excuses aangeboden en benadrukken significante verbeteringen in hun processen en beleid door te hebben gevoerd sinds deze gebeurtenissen. EY en PwC hebben hun betrokkenheid bij de audits van LC&F erkend als niet voldoende aan hun eigen normen en hebben toegezegd te leren van de fouten.

Bron: The Guardian