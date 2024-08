Vijf signalen dat je accountantskantoor toe is aan een CRM-oplossing

Lijkt het alsof je accountantskantoor in cirkels draait zonder vooruitgang? Misschien is het tijd om een overstap naar een geavanceerd CRM-systeem te overwegen. In deze blog beschrijven we vijf duidelijke signalen die je als kantooreigenaar niet kunt negeren.

1. Eindeloze e-mailstromen en onnodige vergaderingen

Dagelijks vliegen tientallen e-mails heen en weer met vragen over klantdetails of projectupdates. Vergaderingen stapelen zich op, enkel om informatie te delen die al eerder via verschillende mails is verstuurd. Dit eerste alarmbelletje is niet alleen frustrerend, maar doet ook enorm af aan de productiviteit van je team.



Stel je voor dat alle medewerkers real-time toegang hebben tot alle klantinformatie en communicatiehistorie op één plek. Dit betekent minder mailtjes en meer tijd voor wat echt telt. In plaats van een uur te vergaderen over die ene klant, kan je collega met een paar klikken de benodigde informatie vinden en direct aan de slag.

2. Geen goed overzicht in planning en werkdruk

Taken stapelen zich onverwachts op, vooral aan het einde van de maand. Waarom? Omdat er geen duidelijk overzicht is van wie verantwoordelijk is voor welk deel van het werk. Dit resulteert vaak in een planning die niet meer klopt en een alsmaar toenemende werkdruk, wat zorgt voor stress en overwerken.



Arieke Lubberink, eigenaar van Fiscalys, vertelt: “Onze hele planning is op Radar360 gebaseerd. Zodra taak 1 is afgerond, wordt automatisch taak 2 geactiveerd. Dit bespaart ons veel tijd en zorgt ervoor dat we als management minder hoeven in te grijpen en meer vertrouwen kunnen hebben in het proces.” Lees hier haar hele verhaal.

3. Stagnerende groei door inefficiënte processen

Je kantoor wil groeien, maar inefficiënte processen en het tijdrovende onboardingproces van nieuwe medewerkers houden je regelmatig tegen. Een nieuwe medewerker heeft weken nodig om zelfstandig te functioneren omdat elke casus van nul moet worden uitgelegd, zonder bestaande procedures om op terug te vallen.



Kleinere kantoren werken vaak met allerlei losse oplossingen: een tool voor facturatie, Outlook voor e-mail en weer een ander systeem voor documentbeheer. Dit maakt inwerken van nieuwe medewerkers inefficiënt. Nieuwe collega’s moeten al deze losse tools leren kennen, wat tijd en moeite kost. Met een duidelijk systeem als basis voor alle werkzaamheden weet iedere medewerker wat er gedaan moet worden.

4. Missen van upselling mogelijkheden

Je ontdekt bij de jaarafsluiting dat een klant interesse had in fiscaal advies, iets wat je veel eerder had kunnen aanbieden als je meer tijd had om de klantbehoeften goed op te volgen. We hoeven jou natuurlijk niet te vertellen dat dit een gemiste kans op extra omzet is. Stel je eens voor dat je op elk moment inzicht hebt in welke klanten baat kunnen hebben bij je aanvullende diensten en je proactief contact kunt opnemen om deze mogelijkheden te bespreken.

5. Tijdrovende onboarding van nieuwe klanten

Elke nieuwe klant is natuurlijk goed nieuws, maar dit betekent wel uren werk: basisinformatie verzamelen, dossiers inrichten, gegevens verifiëren. Zonder een uniforme procedure kost dit veel extra tijd en leidt het tot veel heen-en-weer gemail.



Radar360 stroomlijnt dit proces. Wanneer je een nieuwe klant aanmaakt, zorgt Radar360 ervoor dat de juiste mappenstructuur direct klaarstaat. Dit maakt het makkelijker om op te schalen en zorgt ervoor dat alle benodigde stappen efficiënt worden doorlopen, waardoor nieuwe klanten sneller en effectiever worden geïntegreerd in je systeem.



Herken je (een van) deze symptomen? Dan heeft jouw kantoor ook last van inefficiënties die je dagelijkse werkzaamheden onnodig ingewikkeld maken. Met Radar360 pak je deze problemen aan en zet je de stap naar een gestroomlijnde, productieve toekomst voor je accountantskantoor.

Informeer vandaag nog over een mogelijke overstap naar Radar360 of plan een demoin en ontdek de voordelen zelf.