Minder fouten big four, maar waakhond VS vindt kwaliteit accountantskantoren nog ondermaats

De PCOAB heeft zijn jaarlijkse inspectierapport klaar en daaruit blijkt dat het aandeel van controles met tekortkomingen bij de Amerikaanse accountants toeneemt: dat staat nu op 46% van de onderzochte audits. ‘Maar we zien wel dat de toename in het totale percentage tekortkomingen bij de big four aan het afvlakken is. We zien ook verbeteringen bij diverse andere jaarlijks geïnspecteerde accountants.’ Volgens de PCAOB zijn er ‘kleine tekenen van een beweging in de juiste richting’. ‘Desondanks zijn de algemene tekortkomingspercentages onacceptabel. Kantoren moeten beter presteren.’

Minder fouten bij KPMG, meer bij de andere drie

Het algemene foutenpercentage bij de big four staat op 26%; KPMG verbeterde zich van 30% naar 26%, maar bij PwC (van 9 naar 18%) en Deloitte (van 17 naar 21%) steeg het aantal fouten juist. EY spant de kroon met een foutenpercentage van 37%, wat alleszins wel minder is dan de 46% van een jaar eerder. In totaal nam de PCAOB 230 controles onder de loep. De PCAOB meldt het aantal ‘deficiencies’; daarmee worden situaties bedoeld waarin de controlerend accountant onvoldoende bewijs heeft vergaard om zijn oordeel te onderbouwen.

Achter de big four zien de foutenpercentages er met name bij Grant Thornton (54%) en BDO (86%) niet florissant uit. BF Borgers, dat eerder dit jaar wegens fraudeverdenkingen de deuren moest sluiten, scoorde bij de PCAOB voor het derde jaar op rij een voltreffer: 100% fout.