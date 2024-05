Ruim 170 Amerikaanse beursbedrijven zonder accountant na sluiten frauderend BF Borgers

De gedwongen sluiting van het op ongekend grote schaal frauderende Amerikaanse accountantsbedrijf BF Borgers zet behalve Donald Trumps mediabedrijf nog 171 beursgenoteerde bedrijven in de kou. Het kantoor moest begin deze maand acuut dicht nadat bleek dat controlewerkzaamheden vooral bestonden uit het kopiëren van oude dossiers, blijkt uit het boetebesluit van toezichthouder SEC.

BF Borgers kwam eerder in het nieuws als de toen al omstreden accountant van het mediabedrijf van Donald Trump. Maar uit cijfers van marktonderzoeker Ideagen blijkt dat het kantoor in de VS gemeten naar aantal klanten de zevende controlerend accountant was van beursgenoteerde bedrijven, lege overnamevehikels niet meegeteld. 171 beursbedrijven lieten de boeken door Borgers controleren, meer dan BDO, RSM en Crowe voor hun rekening nemen. In totaal stonden er 369 bedrijven in de boeken. Trump Media & Technology Group heeft inmiddels een bij BDO aangesloten accountant gevonden in Phoenix. Overigens hadden eerder dit jaar zestien bedrijven al eieren voor hun geld gekozen en de samenwerking met Borgers opgezegd, meldt de Financial Times.

Er is inmiddels meer bekend over de modus operandi van BF Borgers. Dat ging tussen januari 2021 en juni 2023 meer dan 1.500 keer in de fout en beweerde tegenover klanten dat werd voldaan aan de eisen van de toezichthouder, daarbij soms valse controledocumenten gebruikend. Bij meer dan 500 audits is ten onrechte in het auditverslag opgenomen dat aan de normen van de Amerikaanse PCAOB is voldaan.

Copy-paste-controles

De SEC spreekt van een ‘schijnauditfabriek’, waarbij onder meer geen OKB’s werden uitgevoerd. In totaal voldeed zeker 75 procent van de audits en beoordelingen niet aan de richtlijnen. De controlewerkzaamheden waren volgens de SEC dusdanig summier dat oprichter Benjamin Borgers medewerkers documenten van eerdere opdrachten voor hun klanten liet kopiëren waarbij alleen de relevante data werden gewijzigd. Die werden dan als dossier voor de nieuwe auditperiode opgeslagen. In de werkdocumenten werden onder andere regelmatig zogenaamde planningsvergaderingen gedocumenteerd. Daarin zouden dan onder meer potentiële risico’s bij klanten worden besproken, maar in werkelijkheid hebben die vergaderingen nooit plaatsgevonden. Het verdict van de SEC luidde dan ook dat er sprake was van onprofessioneel gedrag en schending van antifraude-, archiverings- en andere wettelijke bepalingen.