EFRAG en EC publiceren over CSRD en ESRS

De EFRAG, het orgaan dat de Europese Commissie adviseert over goedkeuring van internationale verslaggevingsstandaarden, heeft documenten gepubliceerd over de implementatie en toepassing van EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Een eerste publicatie vanuit EFRAG gaat over Frequently Asked Questions uit de maanden januari-juli 2024. In 166 pagina’s gaat de EFRAG in op 93 vragen/kwesties. Deze hebben betrekking op 5 thema’s: (a) ESRS General Requirements and General Disclosures ; (b) Environmental ESRS; (c) Social ESRS; (d) Governance ESRS; en (e) XBRL en datapoints. U vindt het document hier.

ESRS

De tweede publicatie van de EFRAG betreft een studie naar de eerste ervaringen rondom het toepassen van de ESRS. Om toegang te krijgen is een account bij EFRAG nodig. Dit is gratis aan te maken. Klik hier.

EU over CSRD

Tot slot heeft de Europese Commissie recent een document gepubliceerd over CSRD. Het gaat om frequently asked questions. Deze verduidelijken de interpretatie van bepaalde bepalingen over duurzaamheidsverslaggeving een aantal bepalingen van de Sustainable Finance Disclosures Regulation “SFDR” (Verordening (EU) 2019/2088). De reeks FAQ’s bevat ook een beperkt aantal verduidelijkingen over de interpretatie van sommige bepalingen van de eerste reeks Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging ESRS, waar een juridische interpretatie van de Commissie nodig werd geacht. Klik hier.