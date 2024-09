Banken willen check bij fiscus om hypotheekfraude door criminelen

Volgens een voorzichtige schatting van de politie gaat het om ongeveer 8000 woningen die op frauduleuze wijze zijn verkregen.

De fraude wordt vaak gefaciliteerd door drugscriminelen die valse documenten, zoals loonstroken en salarisuitbetalingen, creëren om het inkomen van kopers kunstmatig te verhogen. Dit stelt mensen die eigenlijk niet in aanmerking komen voor een hypotheek in staat er toch een te verkrijgen. Vooral arbeidsmigranten, vaak onwetend over hun medewerking aan criminele activiteiten, zijn hierbij betrokken.

Deze vorm van fraude is een lucratief verdienmodel voor criminelen, die op deze manier niet alleen geld verdienen, maar ook drugspanden kunnen kopen en illegaal verkregen geld kunnen witwassen. Directeur Eelco Dubbeling van de NVB merkt op dat de fraude steeds vaker georganiseerd wordt door bendes die meerdere hypotheken proberen te verkrijgen voor hun criminele activiteiten.

Controle Belastingdienst

Het probleem ligt in de verfijnde technieken van deze netwerken, die het voor banken moeilijk maken om fraude te detecteren. Een eenvoudige controle bij de Belastingdienst zou in veel gevallen de fraude kunnen onthullen, maar de huidige wetgeving staat dit niet toe vanwege de strikte geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. Dubbeling pleit voor een systeem waarbij banken, zonder de privacy te schenden, gegevens kunnen verifiëren bij de Belastingdienst om zo sneller en effectiever hypotheekfraude te kunnen opsporen. De NVB wil hierover snel in gesprek met het ministerie van Financiën om de mogelijkheden te verkennen.

Bron: FD/EenVandaag