FIOD neemt meerdere auto’s in beslag om omzetfraude

Een 45-jarige man uit Almere heeft vermoedelijk feitelijk leiding gegeven aan de verboden gedragingen van de onderneming. Tijdens de doorzoekingen in drie woningen en twee bedrijfspanden in Almere en één bedrijfspand in Amsterdam is beslag gelegd op drie auto’s, contant geld en fysieke en digitale administratie.

Boekenonderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst. De fiscus constateerde verschillen tussen de administratie van de onderneming en de ingediende aangiften omzetbelasting. Er was veel minder belasting afgedragen dan volgens de administratie had gemoeten. Daarnaast concludeerde de fiscus dat een fiscale regeling voor de invoer van auto’s verkeerd was toegepast, waardoor ook ten onrechte te weinig belasting is afgedragen. De totale belastingschuld van de verdachte beloopt enkele miljoenen.

De voorraad auto’s van het bedrijf is inmiddels verkocht. Onderzocht wordt of die verkoop geschiedde om claims van de belastingdienst te ontlopen.