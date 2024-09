Niet-Nederlandse ondernemer verkiest niet-Nederlandse boekhouder

Het aantal ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond is sinds 2010 sterk gestegen. Zij zoeken hun financieel adviseur graag in eigen kring.

In 2023 telde Nederland 400.000 ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond. Het aandeel ondernemers dat zelf in het buitenland is geboren, is toegenomen van 10 tot 16 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aandeel ondernemers van de tweede generatie (in Nederland geboren, met ten minste 1 in het buitenland geboren ouder) is toegenomen van 7 tot 12 procent.

Een derde de in het buitenland geboren ondernemers komt uit een land van de Europese Unie. De top 3 bestaat uit Polen (35 duizend), Bulgarije (19 duizend), Duitsland (14 duizend). Turkije was zowel in 2010 als in 2023 het belangrijkste geboorteland van startende ondernemers die niet geboren zijn in een EU-land. Ook landen van waaruit veel asielzoekers zijn opgenomen staan bij de belangrijkste herkomstlanden, zoals Syrië, Oekraïne, Afghanistan, Iran en Irak.

Ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond lijken hun (financieel) adviseurs graag te zoeken in eigen kring. Het Friesch Dagblad portretteert de Leeuwarders Ali El Habziz (43) en zijn zussen Naoual (31) en Seloua (42). El Habziz begon in 2015 zijn administratiekantoor Public Finance Support. Later kwamen ook zijn zussen Naoual en Seloua erbij.

Diversiteit begrijpen

El Habziz woont veel financiële bijeenkomsten en seminars bij. ‘Ik merk dat de financiële wereld gerund word door witte mensen, terwijl de klandizie heel divers is’, vertelt hij aan het Friesch Dagblad. ‘Je kunt niet op dezelfde manier omgaan met Ahmad en Jan.’ De voor autochtone ondernemers logische regels zijn vaak nieuw voor ondernemers met een andere achtergrond. Volgens El Habziz is het van belang om te beseffen hoe ieder mens werkt en denkt. ‘Een mens is bijvoorbeeld gewend om op papier te werken en wanneer je hem vraagt om dat digitaal te doen, maakt hij grote fouten.’

Intake

El Habziz vermoedt dat de intake bij ‘Nederlandse’ administratiekantoren snel over theorie en cijfers gaat. Dat komt ook door de verwachting van bepaalde kennis bij de ondernemer. El Habziz neemt bij ondernemers met een andere achtergrond meer de tijd, omdat ze vaak de achtergrond missen van hoe zaken in Nederland geregeld moeten worden.

El Habziz: ‘Wij merken dat banken het heel lastig vinden als een klant met een niet-Nederlandse achtergrond veel zaken doet in het Midden-Oosten. Dit resulteert in veel vragen en het opvragen van documentatie, wat ons en de klant heel veel tijd kost. Ondanks dat de klant een miljoenenbedrijf heeft, blijft het voor zo’n klant lastig om een substantiële lening aan te vragen. Daardoor moeten we het steeds weer bij een andere financiële instelling proberen.’

Bron: Friesch Dagblad