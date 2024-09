ESG: de focus op de G van Governance

In deze reeks over ESG kijken we dit keer naar de ‘G’ van Governance. Governance gaat over hoe een bedrijf wordt geleid en gecontroleerd. Dit is belangrijk omdat het bepaalt hoe een organisatie haar verantwoordelijkheden organiseert voor aandeelhouders, werknemers, klanten en de samenleving. Governance zorgt ervoor dat bedrijven niet alleen aan hun wettelijke verplichtingen voldoen, maar ook ethisch en transparant handelen.

Goed bestuur

Goed bestuur begint met een sterke bestuursstructuur, waarbij diversiteit, onafhankelijkheid en expertise van de bestuursleden belangrijk zijn. Diversiteit in de Raad van Bestuur zorgt voor verschillende perspectieven en betere besluitvorming. Onafhankelijke bestuursleden kunnen objectiever toezicht houden en potentiële belangenconflicten vermijden. De expertise van de bestuursleden is cruciaal voor het bieden van effectief toezicht en begeleiding. Commissies zoals auditcomités, risicocomités en remuneratiecomités spelen ook een belangrijke rol. Het auditcomité houdt toezicht op de financiële rapportage en interne controles, het risicocomité beheert strategische en operationele risico’s, en het remuneratiecomité zorgt voor een eerlijk beloningsbeleid.

Transparantie en ethisch handelen

Een ethische code en gedragscode creëren duidelijkheid over wat van werknemers en het management wordt verwacht. Deze codes helpen bij het bevorderen van integriteit en verantwoordelijkheid binnen het bedrijf. Transparante rapportages en het delen van informatie met aandeelhouders en het publiek zijn essentieel voor vertrouwen en een open bedrijfscultuur. Transparantie betekent ook dat bedrijven open moeten zijn over hun besluitvormingsprocessen, prestaties en uitdagingen. Dit helpt niet alleen bij het opbouwen van vertrouwen, maar zorgt er ook voor dat bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties.

Rechten en beloningen van aandeelhouders

Hoe een bedrijf omgaat met de rechten van aandeelhouders en hun deelname aan vergaderingen laat zien hoe het bedrijf zijn investeerders waardeert. Aandeelhouders moeten de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op belangrijke beslissingen, zoals het benoemen van bestuursleden en het goedkeuren van belangrijke bedrijfsstrategieën. Een eerlijk beloningsbeleid voor het hogere management, dat past bij de lange termijndoelen van het bedrijf en de ESG-prestaties, zorgt ervoor dat de belangen van management en aandeelhouders op één lijn liggen. Dit betekent dat beloningen gebaseerd moeten zijn op prestaties die bijdragen aan duurzame groei en waardecreatie op lange termijn.

Risico en compliance beheersen

Sterk risicobeheer door middel van interne controles en crisismanagementsystemen is essentieel om verschillende risico’s te beheersen. Deze systemen helpen bij het identificeren, managen en rapporteren van risico’s, wat belangrijk is voor de stabiliteit en het vertrouwen in een bedrijf. Bedrijven moeten proactief risico’s identificeren en strategieën ontwikkelen om deze te beheersen. Compliance met wet- en regelgeving versterkt dit vertrouwen. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle relevante wetten en voorschriften, en dat ze interne processen hebben om naleving te monitoren en te handhaven.

De impact van Governance

Governance is meer dan regels en procedures; het is de kern van een organisatie en beïnvloedt bijna elk aspect van de bedrijfsvoering en -cultuur. Een sterke bestuursstructuur draagt bij aan verantwoordelijkheid, stabiliteit en vertrouwen van investeerders en het publiek in het bedrijf. Goed bestuur leidt tot betere besluitvorming, efficiëntere bedrijfsvoering en een sterkere reputatie. Bedrijven met een krachtig bestuur zijn beter in staat om crises te weerstaan, kansen te benutten en duurzame groei te realiseren. Het zorgt ervoor dat bedrijven niet alleen succesvol zijn, maar ook een positieve impact hebben op de samenleving als geheel.

