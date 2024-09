FIOD verdenkt bedrijven van corruptie

Het gaat om twee Nederlandse ondernemingen. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn bij ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Justitie heeft vier personen in het vizier. Zij hebben vermoedelijk leiding hebben gegeven aan de illegale activiteiten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar tijdens de doorzoekingen is wel beslag gelegd op zowel digitale als fysieke administratie.

Steekpenningen

Het onderzoek richt zich op een mogelijk jarenlang corruptienetwerk waarbij steekpenningen zouden zijn betaald om lucratieve bouwcontracten voor panden met een publieke functie in het buitenland te verkrijgen. Deze betalingen werden vermoedelijk gedaan via buitenlandse bankrekeningen die toebehoren aan een tussenpersoon, waarbij de steekpenningen bedoeld waren voor een hooggeplaatste buitenlandse ambtenaar. Om de betalingen te maskeren, maakten de verdachten gebruik van valse documenten, waaronder nepcontracten en gefingeerde facturen.

Bewijsmateriaal

Tijdens de doorzoekingen in drie woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag, Barendrecht en Rotterdam is uitgebreid bewijsmateriaal in beslag genomen. Zowel digitale gegevensdragers als fysieke documenten zijn meegenomen voor verder onderzoek. Deze bewijzen zullen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de geldstromen en de vermeende corruptiepraktijken.

Nederlandse bank

De buitenlandse bouwprojecten in kwestie werden gefinancierd door een Nederlandse bank en waren verzekerd door de Nederlandse overheid. Dit onderstreept de complexiteit en de omvang van de zaak, waarbij er sprake is van grensoverschrijdende corruptie en mogelijke betrokkenheid van meerdere internationale partijen.

Het strafrechtelijk onderzoek kwam mede tot stand na een melding van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU), evenals informatie afkomstig van het International Anti-Corruption Coordination Centre (IACCC). Dit centrum, dat internationale opsporingsorganisaties verenigt, speelt een cruciale rol in de bestrijding van corruptie op hoog niveau, waarbij machtsmisbruik een centraal thema is.

Internationaal

Naast de doorzoekingen in Nederland, vonden er gelijktijdig huiszoekingen en getuigenverhoren plaats in drie andere landen. Dit benadrukt de internationale reikwijdte van het onderzoek en de samenwerking tussen opsporingsdiensten over landsgrenzen heen. De komende tijd zal het onderzoek zich richten op het analyseren van het in beslag genomen materiaal en het verder in kaart brengen van de betrokkenheid van de verdachten bij de internationale corruptiepraktijken.