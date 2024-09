Nieuwe hoogleraar onderzoekt effect van transparantie in externe verslaggeving

Accountingregels spelen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame wereld. Dat zegt professor Edith Leung, die per 1 oktober 2024 is benoemd tot hoogleraar Accounting aan Tilburg University.

Ze doet onderzoek naar de waarde van externe verslaggeving en de rol van regelgeving op verslaggevingskwaliteit. Externe verslaglegging is een interessant onderwerp van onderzoek, aldus Leung. Bedrijven moeten in toenemende mate openheid van zaken geven over de manier waarop ze met grote maatschappelijke thema’s omgaan. Van CO2-uitstoot tot de arbeidsomstandigheden van personeel in andere landen; in het jaarverslag is steeds meer belangrijke informatie te vinden. “Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid: bedrijven worden steeds meer verplicht gesteld om te rapporteren over duurzaamheidscijfers,” zegt Leung. “De meeste mensen denken niet aan dit soort onderwerpen bij accounting, maar het is een steeds belangrijker onderdeel van het vakgebied en het onderzoek binnen accounting.”

Effecten transparantie

Wat zijn precies de effecten van verplichte openheid in jaarrapportages? “Onderzoek binnen ons vakgebied laat zien dat deze transparantie kan bijdragen aan veranderingen in hoe bedrijven opereren,” zegt Leung. Als hoogleraar Accounting aan de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) zal ze verder onderzoeken hoe regels rond verslaglegging kunnen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. “Ik ben sinds mijn PhD al erg geïnteresseerd geweest in externe verslaggeving en de informatie-uitwisseling tussen ondernemingen binnen een waardeketen. Met de komst van EU-wetgeving zoals de Corporate Sustainability Due Diligence Directive, waarbij ondernemingen verplicht zullen moeten rapporteren over de impact van hun waardeketens op het milieu en mensenrechten, is dit een nog actueler thema geworden. Ik hoop dat mijn onderzoek zal bijdragen aan inzichten rondom de effecten van transparantie over de activiteiten in een waardeketen op duurzaam ondernemingsgedrag.”

Terugkeer

Leung verdedigde in 2013 haar proefschrift over rapportagestandaarden aan Tilburg University, en keert nu terug als hoogleraar. “Ik vind het een eer dat ik weer in Tilburg mag werken en ben dankbaar voor alle steun voor mijn benoeming. TiSEM en het departement Accounting zijn altijd zeer vooruitstrevend geweest en hebben internationaal veel aanzien, dus ik ben erg enthousiast om hier weer deel van te mogen zijn en eraan bij te dragen. Ik heb het geluk gehad om goede mentors als voorbeeld te hebben tijdens mijn PhD in Tilburg en hoop dat ik dit zelf ook zal zijn voor een toekomstige generatie PhD-studenten.”

Leung was tijdens haar promotietraject visiting PhD student aan de University of Chicago, Booth School of Business. In 2016 heeft ze een Veni-subsidie ontvangen van NWO voor haar onderzoek over de waarde van non-GAAP disclosures. Tot september 2024 was ze verbonden aan de Erasmus School of Economics (ESE) in Rotterdam. Haar onderzoek is internationaal gepubliceerd in vooraanstaande journals en ze is onder meer deel van de Standing Scientific Committee van de European Accounting Association.

