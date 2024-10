Qconcepts Interim & Advies wordt asqin

Met jarenlange ervaring als financial advisors, interim professionals en consultants brengt het team van asqin naar eigen zeggen een oplossingsgerichte en doortastende aanpak naar de markt.

Arnoud Albada, commercieel eindverantwoordelijke bij asqin, benadrukt dat deze stap logisch was. “Als organisatie wilden we een eigen identiteit waarmee we nog beter in staat zijn om te laten zien wie we zijn en wat we doen. Onze focus ligt op nieuwsgierigheid, het stellen van kritische vragen en het bieden van diepgaande oplossingen voor onze klanten,” aldus Albada. “Want wat je probleem ook is, we zetten overal onze vraagtekens bij. We blijven doorvragen tot we je volledig begrijpen, de kern van je probleem doorgronden en alle vragen beantwoord zijn.”

“Wij willen van betekenis zijn en organisaties echt versterken door nieuwsgierig te zijn en problemen op te lossen. Dat doen we door data inzichtelijk te maken, verbeteringen te geven en alles onder controle te houden. En vooral door het gewoon te doen”, zegt Pam Vermaat, Senior Consultant bij asqin. “Onze klanten waarderen onze kritische, maar respectvolle benadering en het verantwoordelijkheidsgevoel dat we tonen,” vervolgt Vermaat. Deze toewijding komt voort uit de kernwaarden van asqin, die gebaseerd zijn op nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid en het constant stellen van de juiste vragen.

“Wij versterken elkaar,” vertelt Vermaat. “Bij asqin wordt veel meer gekeken naar wat jou energie geeft,” voegt ze toe. “We zoeken altijd naar droomopdrachten voor onze medewerkers, een project dat perfect aansluit bij de vaardigheden, ambities en wensen van de consultant,” vult Albada aan. “Deze mensgerichte aanpak, gecombineerd met een cultuur waar werkplezier belangrijk is, maakt asqin tot een fijne werkgever waarbij het werkgeluk van de medewerker voorop staat.”