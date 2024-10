Subsidie elektrische voertuigen: dit zit er nog in de pot

De Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) geld tot eind dit jaar voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s. Een nieuwe auto kopen levert € 2.950 subsidie op, voor een gebruikte auto legt de overheid € 2.000 in. Deze bedragen gelden ook als er sprake is van private lease.

Tot 27 december 12:00 uur kunnen er nog aanvragen worden ingediend bij de RVO. Voor nieuwe elektrische auto’s was dit jaar € 58 miljoen beschikbaar. Daarvan is inmiddels € 41.150.000 verleend, zodat er nog een kleine € 17 miljoen in de pot zit (29%). Voor gebruikte EV’s trekt de overheid dit jaar € 52,5 miljoen uit, na een tussentijdse verhoging met € 23,1 miljoen omdat de pot in juli al leeg was. In totaal is er nu voor € 36,6 miljoen subsidie verleend. Voor tweedehandskopers of -leasers is er dys nog een kleine € 16 miljoen beschikbaar (30%).

SEPA

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) staat ook nog tot eind dit jaar open (tot 31 december); daarvoor was € 60 miljoen beschikbaar, waarvan een kleine € 40 miljoen is opgesoupeerd – inclusief nog lopende aanvragen. Tot eind december is dus nog ruim € 20 miljoen te vergeven. Per bedrijfsauto geldt een maximum van € 5.000. Bij grote ondernemingen wordt uitgegaan van 7% van de nettocatalogusprijs bij voertuigcategorie N1. Bij een voertuigcategorie N2 met maximumgewicht van 4.250 kilo ontvangt de aanvrager 7% van de verkoopprijs zonder btw. Bij middelgrote ondernemingen is het percentage 10%, voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen geldt 12%.